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  4. Анчелотти сообщил, что суперзвезда Реала пропустит следующий матч
Испания
22 апреля 2025, 18:46 |
966
1

Анчелотти сообщил, что суперзвезда Реала пропустит следующий матч

Килиан Мбаппе не будет играть против «Хетафе»

22 апреля 2025, 18:46 |
966
1
Анчелотти сообщил, что суперзвезда Реала пропустит следующий матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 23 апреля, состоится перенесенный матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что звезда команды Килиан Мбаппе не готов принять участие в этом матче из-за повреждения.

«Мбаппе в отчаянии после травмы, потому что не может помочь команде. Он делает все, чтобы быть доступным для финала Кубка Испании с «Барселоной». Он и Менди не сыграют против «Хетафе», но я думаю, что они будут готовы к субботнему матчу с «Барселоной», – сказал Мбаппе.

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Хетафе Карло Анчелотти Реал Мадрид Килиан Мбаппе травма Ферлан Менди Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Все і так досить легко для Мбаппе обійшлося і з Барселоною він зіграє. Тож жалітися мабуть сенсу немає
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