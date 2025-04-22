Анчелотти сообщил, что суперзвезда Реала пропустит следующий матч

В среду, 23 апреля, состоится перенесенный матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что звезда команды Килиан Мбаппе не готов принять участие в этом матче из-за повреждения.

«Мбаппе в отчаянии после травмы, потому что не может помочь команде. Он делает все, чтобы быть доступным для финала Кубка Испании с «Барселоной». Он и Менди не сыграют против «Хетафе», но я думаю, что они будут готовы к субботнему матчу с «Барселоной», – сказал Мбаппе.