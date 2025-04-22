Буткевич рассказал, остался ли он доволен трансфером Смолякова в США

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич ответил на вопрос, остался ли он доволен финансовыми условиями перехода 21-летнего левого защитника житомирской команды Артема Смолякова в «Лос-Анджелес», который состоялся в феврале нынешнего года.

– В зимнем сезоне произошел переход Артема Смолякова в американский «Лос-Анджелес» – первый в истории «Полесье», за который клуб получил деньги. Он перешел в «Полесье» в июле 2023-го из «Ингульца» за €150 тысяч. Продали за €2 миллиона. Довольны?

– Да, безусловно. Каждый такой успех – свидетельство того, что мы строим правильную стратегию развития, не только в плане спортивных результатов, но и в финансовом аспекте, – приводит фрагмент из общения Буткевича с изданием Forbes Украина портал ua.tribuna.com.

Отметим, что Смоляков уже успел сыграть 6 матчей в MLS за «Лос-Анджелес», отличившись 1 забитым мячом.