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  4. Буткевич рассказал, остался ли он доволен трансфером Смолякова в США
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 16:00 |
734
0

Буткевич рассказал, остался ли он доволен трансфером Смолякова в США

Левого фулбека житомирскому клубу удалось продать в «Лос-Анджелес» за 2 миллиона евро

22 апреля 2025, 16:00 |
734
0
Буткевич рассказал, остался ли он доволен трансфером Смолякова в США
facebook.com/fcpolissya. Геннадий Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич ответил на вопрос, остался ли он доволен финансовыми условиями перехода 21-летнего левого защитника житомирской команды Артема Смолякова в «Лос-Анджелес», который состоялся в феврале нынешнего года.

– В зимнем сезоне произошел переход Артема Смолякова в американский «Лос-Анджелес» – первый в истории «Полесье», за который клуб получил деньги. Он перешел в «Полесье» в июле 2023-го из «Ингульца» за €150 тысяч. Продали за €2 миллиона. Довольны?
– Да, безусловно. Каждый такой успех – свидетельство того, что мы строим правильную стратегию развития, не только в плане спортивных результатов, но и в финансовом аспекте, – приводит фрагмент из общения Буткевича с изданием Forbes Украина портал ua.tribuna.com.

Отметим, что Смоляков уже успел сыграть 6 матчей в MLS за «Лос-Анджелес», отличившись 1 забитым мячом.

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Артем Смоляков Лос-Анджелес (MLS) трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Forbes Украина
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