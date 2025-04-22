Украина. Премьер лига22 апреля 2025, 15:02 |
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СУРКИС – о лидере Динамо: «Он очень сильно переболел»
Игорь Михайлович поддержал Николая Шапаренко
22 апреля 2025, 15:02 |
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о не слишком убедительной форме полузащитника «бело-синих» Николая Шапаренко.
«Хочу рассказать вам такую вещь, что Шапаренко очень сильно переболел. У него было воспаление легких, и он набирает свои кондиции», – сказал функционер.
В нынешнем сезоне Николай Шапаренко забил пять голов и отдал девять ассистов в 31 матче на клубном уровне.
Ранее Игорь Суркис объяснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
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