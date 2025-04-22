СУРКИС – о лидере Динамо: «Он очень сильно переболел»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о не слишком убедительной форме полузащитника «бело-синих» Николая Шапаренко.

«Хочу рассказать вам такую ​​вещь, что Шапаренко очень сильно переболел. У него было воспаление легких, и он набирает свои кондиции», – сказал функционер.

В нынешнем сезоне Николай Шапаренко забил пять голов и отдал девять ассистов в 31 матче на клубном уровне.

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