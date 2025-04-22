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22 апреля 2025, 15:55 | Обновлено 22 апреля 2025, 16:03
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Награда Надаля. Звезды тенниса пришли на шоу Laureus World Sports Awards

Шоу завершилось эмоциональной данью уважения Рафаэлю Надалю

22 апреля 2025, 15:55 | Обновлено 22 апреля 2025, 16:03
141
0
Награда Надаля. Звезды тенниса пришли на шоу Laureus World Sports Awards
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards 2025 завершилась 21 апреля блестящей церемонией в Мадриде, в которой приняли участие некоторые из самых громких имен в спортивном мире, включая Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Симона Байлза, Луиша Фигу, Луку Модрича, Ламина Ямала, Кафу и многих других.

Шоу завершилось эмоциональной данью уважения Рафаэлю Надалю, который получил награду Laureus Sporting Icon Award. Испанец стал первым спортсменом, который был награжден во всех категориях премии в индивидуальной дисциплине (Прорыв года, Возвращение года, Спортсмен года).

Он вышел на сцену после трогательного видео, показывающего некоторые из его величайших моментов теннисной карьеры, озвученных легендой Голливуда Морганом Фрименом.

«Я не готовился к этому удивительному моменту, выступать перед всеми вами, но многие из вас были спортсменами, которые вдохновляли меня с самого детства. Спасибо Академии Laureus за то, что я получаю эту удивительную награду, и теннисному миру за все, что он дал мне в эти незабываемые годы. Наконец, я хочу поблагодарить Мадрид, который стал мировой столицей спорта», – сказал Рафаэль Надаль.

Среди других теннисистов, присутствовавших на церемонии, были Новак Джокович, который вручал одну из наград на сцене, теннисная пара: Стефанос Циципас и Паула Бадоса, Гарбинье Мугуруса, Белинда Бенчич, Каролин Гарсия, Каспер Рууд, Донна Векич и Чжан Чжичжэнь.

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Laureus World Sports Awards награды Рафаэль Надаль Новак Джокович Стефанос Циципас Паула Бадоса Гарбинье Мугуруса Белинда Бенчич Каролин Гарсия Каспер Рууд Донна Векич
Вячеслав Кулаковский Источник: Laureus
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