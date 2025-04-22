Юлия Стародубцева – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде
22 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В финальном раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Франции Эльзы Жакемо (WTA 143). Поединок пройдет на корте №7 после игры Грант – Саснович. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния выйдет в основную сетку.
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