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  4. Юлия Стародубцева – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 апреля 2025, 14:17 |
391
0

Юлия Стародубцева – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде

22 апреля 2025, 14:17 |
391
0
Юлия Стародубцева – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Юлия Стародубцева

22 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Франции Эльзы Жакемо (WTA 143). Поединок пройдет на корте №7 после игры Грант – Саснович. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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