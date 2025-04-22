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22 апреля 2025, 14:07 |
8401
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 апреля 2025, 14:07 |
8401
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Во вторник, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:05 Дамак – Аль-Наср

Ggbet 7.04 – 5.00 – 1.35

22:00 Манчестер Сити – Астон Вилла

Ggbet 1.85 – 4.23 – 4.01

22:30 Барселона – Мальорка

Ggbet 1.25 – 7.17 – 12.80

ТЕННИС

15:30 Юлия Стародубцева – Эльза Жакемо

Ggbet 2.12 – 1.67

КИБЕРСПОРТ

18:00 Dynamo Eclot – NaVi Junior

Ggbet 2.72 – 1.43

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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