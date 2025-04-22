СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:05 Дамак – Аль-Наср
22:00 Манчестер Сити – Астон Вилла
22:30 Барселона – Мальорка
ТЕННИС
15:30 Юлия Стародубцева – Эльза Жакемо
КИБЕРСПОРТ
18:00 Dynamo Eclot – NaVi Junior
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