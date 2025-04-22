СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:05 Дамак – Аль-Наср

7.04 – 5.00 – 1.35

22:00 Манчестер Сити – Астон Вилла

1.85 – 4.23 – 4.01

22:30 Барселона – Мальорка

1.25 – 7.17 – 12.80

ТЕННИС

15:30 Юлия Стародубцева – Эльза Жакемо

2.12 – 1.67

КИБЕРСПОРТ

18:00 Dynamo Eclot – NaVi Junior

2.72 – 1.43

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.