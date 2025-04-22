Назван лучший игрок и тренер 25-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 25-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 25-го тура получил левый вингер Владислав Велетень («Колос»), который выдал невероятный перфоманс в победном матче с «Шахтером» (4:2) – гол и три результативные передачи.

Лучшим тренером 25-го тура группа из 38-ти экспертов почти единодушно признала Руслана Костышина, который с «Колосом» положил на лопатки «Шахтер» (4:2). Он собрал практически все первые места в анкетах, значительно опередив ближайших конкурентов.

В топ-5 игроков вошли Теди Цара (левый вингер из «Александрии»), Андрей Ярмоленко (правый вингер «Динамо»), Игорь Невес и Бруниньо (центральный нападающий и центральный полузащитник «Карпат»). В тройке лучших тренеров оказались Юрий Вернидуб («Крвибас») и Владислав Лупашко («Карпаты»).

В общем эксперты вспоминали 25 футболистов и 8 тренеров на звание героев 25-го тура, а также 62 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 25-го тура УПЛ

Вратарь: Алексей Паламарчук («Ингулец»)

Защитники: Андрей Цуриков («Колос»), Александр Романчук («Кривбасс»), Дмитрий Семенов («Левый Берег»), Ян Юрчец («Кривбасс»)

Полузащитники: Владислав Велетень («Колос»), Аринальдо Ррапай («Колос»), Бруниньо («Карпаты»), Егор Твердохлеб («Кривбасс»), Андрей Ярмоленко («Динамо»)

Нападающий: Игорь Невес («Карпаты»)

Главный тренер: Руслан Костышин («Колос»)

Запас: Иван Пахолюк («Колос»), Руслан Нещерет («Динамо»), Никита Кравченко («Александрия»), Никита Бурда («Колос»), Тарас Михавко («Динамо»), Виталий Буяльский («Динамо»), Хрвое Илич («Кривбасс»), Теди Цара («Александрия»), Руслан Степанюк («Верес»)