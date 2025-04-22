Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок и тренер 25-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 12:46 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:21
637
0

Назван лучший игрок и тренер 25-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Герои тура – вингер «Колоса» Владислав Велетень и коуч «Колоса» Руслан Костышин

22 апреля 2025, 12:46 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:21
637
0
Назван лучший игрок и тренер 25-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
ФК Колос. Владислав Велетень

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 25-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 25-го тура получил левый вингер Владислав Велетень («Колос»), который выдал невероятный перфоманс в победном матче с «Шахтером» (4:2) – гол и три результативные передачи.

Лучшим тренером 25-го тура группа из 38-ти экспертов почти единодушно признала Руслана Костышина, который с «Колосом» положил на лопатки «Шахтер» (4:2). Он собрал практически все первые места в анкетах, значительно опередив ближайших конкурентов.

В топ-5 игроков вошли Теди Цара (левый вингер из «Александрии»), Андрей Ярмоленко (правый вингер «Динамо»), Игорь Невес и Бруниньо (центральный нападающий и центральный полузащитник «Карпат»). В тройке лучших тренеров оказались Юрий Вернидуб («Крвибас») и Владислав Лупашко («Карпаты»).

В общем эксперты вспоминали 25 футболистов и 8 тренеров на звание героев 25-го тура, а также 62 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 25-го тура УПЛ

Вратарь: Алексей Паламарчук («Ингулец»)

Защитники: Андрей Цуриков («Колос»), Александр Романчук («Кривбасс»), Дмитрий Семенов («Левый Берег»), Ян Юрчец («Кривбасс»)

Полузащитники: Владислав Велетень («Колос»), Аринальдо Ррапай («Колос»), Бруниньо («Карпаты»), Егор Твердохлеб («Кривбасс»), Андрей Ярмоленко («Динамо»)

Нападающий: Игорь Невес («Карпаты»)

Главный тренер: Руслан Костышин («Колос»)

Запас: Иван Пахолюк («Колос»), Руслан Нещерет («Динамо»), Никита Кравченко («Александрия»), Никита Бурда («Колос»), Тарас Михавко («Динамо»), Виталий Буяльский («Динамо»), Хрвое Илич («Кривбасс»), Теди Цара («Александрия»), Руслан Степанюк («Верес»)

По теме:
Шахтер получил усиление перед матчем с Динамо. Это игрок сборной Украины
В Житомире на игре с Шахтером ожидается аншлаг
«Не продам». Буткевич наложил вето на трансфер игрока сборной Украины
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Алексей Паламарчук чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига лучший игрок Никита Бурда Ингулец Никита Кравченко лучший тренер Руслан Нещерет Колос Ковалевка символическая сборная Владислав Велетень Тарас Михавко Руслан Костышин Ариналдо Ррапай Бруниньо Егор Твердохлеб Игор Невес Андрей Цуриков Александр Романчук (1999) Дмитрий Семенов Ян Юрчец Иван Пахолюк Руслан Степанюк Теди Цара Хрвое Илич Виталий Буяльский Верес Ровно Юрий Вернидуб Владислав Лупашко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона определилась с заменой де Йонгу. Это скандальная звезда из АПЛ
Футбол | 22 апреля 2025, 13:52 0
Барселона определилась с заменой де Йонгу. Это скандальная звезда из АПЛ
Барселона определилась с заменой де Йонгу. Это скандальная звезда из АПЛ

Сандро Тонали может стать игроком каталонского клуба

Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Бокс | 22 апреля 2025, 07:36 2
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»

Британец не намерен проводить поединок с Чисорой

Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Футбол | 22.04.2025, 08:55
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Футбол | 21.04.2025, 22:10
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно
Футбол | 22.04.2025, 11:31
Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно
Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 40
Бокс
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 16
Футбол
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
20.04.2025, 08:51 12
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00
Футбол
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
21.04.2025, 15:36 15
Теннис
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
21.04.2025, 14:25 46
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем