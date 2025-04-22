«Не продам». Буткевич наложил вето на трансфер игрока сборной Украины

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич заявил, что не планирует продавать вингера «волков» Алексея Гуцуляка, выступающего за национальную сборную Украины.

– Полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк забил отличный гол в матче сборной с Бельгией 20 марта. За него предлагали €4 млн. Почему не согласились?

– Не продам и за €10 млн. Алексей невероятно усердный и перспективный игрок. Нанял еще отдельного тренера, имеет железную дисциплину. Много у него учусь. Спросил – ну вот почему мы в конце концов проиграли Бельгии. Ответил: недостаточное развитие детского футбола, – сказал Буткевич.

Ранее сообщалось, что Имад Ашур чуть не подрался с футболистом «Полесье» на тренировке.