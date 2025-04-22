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  4. «Не продам». Буткевич наложил вето на трансфер игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 12:14 | Обновлено 22 апреля 2025, 12:15
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1

«Не продам». Буткевич наложил вето на трансфер игрока сборной Украины

Функционеру очень нравится игра Алексея Гуцуляка

22 апреля 2025, 12:14 | Обновлено 22 апреля 2025, 12:15
1121
1
«Не продам». Буткевич наложил вето на трансфер игрока сборной Украины
ФК Полісся. Алексей Гуцуляк

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич заявил, что не планирует продавать вингера «волков» Алексея Гуцуляка, выступающего за национальную сборную Украины.

– Полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк забил отличный гол в матче сборной с Бельгией 20 марта. За него предлагали €4 млн. Почему не согласились?

– Не продам и за €10 млн. Алексей невероятно усердный и перспективный игрок. Нанял еще отдельного тренера, имеет железную дисциплину. Много у него учусь. Спросил – ну вот почему мы в конце концов проиграли Бельгии. Ответил: недостаточное развитие детского футбола, – сказал Буткевич.

Ранее сообщалось, что Имад Ашур чуть не подрался с футболистом «Полесье» на тренировке.

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Геннадий Буткевич Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Forbes Украина
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MaximusOne
За 4 ляма можна було б і кращого гравця потім купити, і не одного, а двох чи чотирьох. Звичайно для цього потрібен хороший скаутінг, яким наші клуби не відзначаються.
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