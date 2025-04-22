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  4. «Продал яхту». Буткевич объяснил, сколько денег вложил в Полесье
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 14:41 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:18
1079
3

«Продал яхту». Буткевич объяснил, сколько денег вложил в Полесье

Геннадий Буткевич заговорил о своих финансах

22 апреля 2025, 14:41 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:18
1079
3
«Продал яхту». Буткевич объяснил, сколько денег вложил в Полесье
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал, как начал финансировать «волков». Функционер признался, что продал свою яхту, чтобы развивать клуб.

– Как и почему вы начали финансировать «Полесье»?

– Откликнулся на предложение тогдашнего мэра Житомира Сергея Сухомлина. Футбол для меня – это не просто бизнес, это возможность сделать что-то большее. Сначала финансово поддерживали команду. Летом 2021-го решил, что нужно взяться серьезно и выкупил.

– Сколько вы уже вложили в развитие клуба?

– Несколько десятков миллионов евро. Продал яхту, чтобы развивать клуб, – сказал Буткевич.

Ранее сообщалось, что Геннадий Буткевич наложил вето трансфер игрока национальной сборной Украины.

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Forbes Украина
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Комментарии 3
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AndiM
Рінаху і продавати нічого не потрібно,підняв ціни на все до чого дотягнувся своїми обісраними ручонками - і пару років можна під час війни , витрачати по 50 млн доларів на трансфери, поки всі українці вже обдерті як гусаки ще й і зеленими пдрасами.
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0
mini.f
Хоть какая-то польза от награбленных у народа Украины денег...
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turist86
Я не хочу мати власний літак
Бо я після пива літаю і так
Я не хочу яхту на парусах
Я ті понти ненавиджу аж страх.
https://www.youtube.com/watch?v=3K3W_Gfd-e0   Скрябін — Порш пана мера
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