«Продал яхту». Буткевич объяснил, сколько денег вложил в Полесье
Геннадий Буткевич заговорил о своих финансах
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал, как начал финансировать «волков». Функционер признался, что продал свою яхту, чтобы развивать клуб.
– Как и почему вы начали финансировать «Полесье»?
– Откликнулся на предложение тогдашнего мэра Житомира Сергея Сухомлина. Футбол для меня – это не просто бизнес, это возможность сделать что-то большее. Сначала финансово поддерживали команду. Летом 2021-го решил, что нужно взяться серьезно и выкупил.
– Сколько вы уже вложили в развитие клуба?
– Несколько десятков миллионов евро. Продал яхту, чтобы развивать клуб, – сказал Буткевич.
Ранее сообщалось, что Геннадий Буткевич наложил вето трансфер игрока национальной сборной Украины.
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