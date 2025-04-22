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  4. ФОТО. «Обнимаю всех»: Колесник отреагировал на увольнение из ЛНЗ
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 11:58 |
518
1

ФОТО. «Обнимаю всех»: Колесник отреагировал на увольнение из ЛНЗ

Андрей опубликовал несколько сообщений в Instagram

22 апреля 2025, 11:58 |
518
1
ФОТО. «Обнимаю всех»: Колесник отреагировал на увольнение из ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Андрей Колесник

Украинский специалист Андрей Колесник отреагировал на свое увольнение с должности генерального директора черкасского ЛНЗ, опубликовав сообщения в своем Instagram.

«Большое спасибо, Черкассы. Спасибо, ЛНЗ. Это были замечательные два года, за которые многое сделали:

  1. сделали с нуля клуб УПЛ со всеми необходимыми атрибутами для элитного дивизиона;
  2. построили и ввели в эксплуатацию великолепный тренировочный центр ЛНЗ;
  3. сделали стадион, который теперь соответствует уровню УПЛ;
  4. стали достаточно активным клубом во время совещания клубов УПЛ;
  5. получали признание за свою работу.

Черкассы, болейте за своих. Они этого заслуживают. Обнимаю всех», – написал Колесник.

Ранее сообщалось, что президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров

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Андрей Колесник (футбол) ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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Spaceman
Григорчук фігньою страдає..Маю сумніви в його профпридатності..
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