ФОТО. «Обнимаю всех»: Колесник отреагировал на увольнение из ЛНЗ

Украинский специалист Андрей Колесник отреагировал на свое увольнение с должности генерального директора черкасского ЛНЗ, опубликовав сообщения в своем Instagram.

«Большое спасибо, Черкассы. Спасибо, ЛНЗ. Это были замечательные два года, за которые многое сделали:

сделали с нуля клуб УПЛ со всеми необходимыми атрибутами для элитного дивизиона; построили и ввели в эксплуатацию великолепный тренировочный центр ЛНЗ; сделали стадион, который теперь соответствует уровню УПЛ; стали достаточно активным клубом во время совещания клубов УПЛ; получали признание за свою работу.

Черкассы, болейте за своих. Они этого заслуживают. Обнимаю всех», – написал Колесник.

Ранее сообщалось, что президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров