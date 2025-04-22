Украина. Премьер лига22 апреля 2025, 11:58 |
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ФОТО. «Обнимаю всех»: Колесник отреагировал на увольнение из ЛНЗ
Андрей опубликовал несколько сообщений в Instagram
22 апреля 2025, 11:58 |
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Украинский специалист Андрей Колесник отреагировал на свое увольнение с должности генерального директора черкасского ЛНЗ, опубликовав сообщения в своем Instagram.
«Большое спасибо, Черкассы. Спасибо, ЛНЗ. Это были замечательные два года, за которые многое сделали:
- сделали с нуля клуб УПЛ со всеми необходимыми атрибутами для элитного дивизиона;
- построили и ввели в эксплуатацию великолепный тренировочный центр ЛНЗ;
- сделали стадион, который теперь соответствует уровню УПЛ;
- стали достаточно активным клубом во время совещания клубов УПЛ;
- получали признание за свою работу.
Черкассы, болейте за своих. Они этого заслуживают. Обнимаю всех», – написал Колесник.
Ранее сообщалось, что президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров
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