ГРИГОРЧУК: «Лучше не говорить о справедливости. Скажу хорошие слова»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук поделился эмоциями от матча против «Ингульца» (0:0) в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги.

– Роман Иосифович, насколько справедлив результат?

– Лучше не говорить о справедливости. По самоотдаче, по усердию, по работе на поле, по дисциплине я не могу сказать никаких плохих слов в адрес наших футболистов. Мы создали серьезные голевые моменты, которые хотелось бы реализовать, и тогда, конечно, результат мог быть другим.

С отрицательного, это было две контратаки соперника, когда мы заигрались в атаке.

– Были ли ключевые моменты, в которых можно было дожать Ингулец?

– То, что мы создали, – это были почти 100-процентные возможности. Мы были обязаны их реализовывать, и тогда на поле произошли бы изменения. Речь идет о 3-4 случаях, которые мы должны забить.

– Удивил ли чем-то Ингулец?

– О них скажу только хорошие слова. Еще осенью я пересматривал все матчи УПЛ и тогда не мог дать себе ответ на вопрос, почему Ингулец занимает такое низкое место. Работа Василия Кобина – продуктивная, его команда понимает, как играть в футбол.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ официально объявил об увольнении двух топ-менеджеров.