СУРКИС: «Никто не думал, что этот футболист станет незаменимым для Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на обвинения, что он не отпускает футболистов в иностранные клубы:

«Я всегда говорю, что предложение о трансфере должны устраивать все три стороны: клуб, который продает; клуб, который покупает и самого игрока.

Бывает достойное предложение, но когда тебе говорят, что деньги будут платить в течении нескольких лет... Будут нормальные предложения – мы все рассмотрим. Я никого не держу. У нас есть много молодых футболистов, которые могут усилить первую команду.

Тот же Осипенко, он через год-два может играть в основе. Кто раньше мог подумать, что Михайленко станет незаменимым игроком киевского «Динамо»? Сегодня он исполняет огромный объем работы на футбольном поле. И тренер, и я полностью довольны этим футболистом», – рассказал Суркис.

В текущем сезоне Михайленко провел 17 матчей в чемпионате, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 800 тысяч евро.