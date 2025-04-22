Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУРКИС: «Никто не думал, что этот футболист станет незаменимым для Динамо»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 11:01 |
318
0

СУРКИС: «Никто не думал, что этот футболист станет незаменимым для Динамо»

Президент киевского клуба выделил Николая Михайленко

22 апреля 2025, 11:01 |
318
0
СУРКИС: «Никто не думал, что этот футболист станет незаменимым для Динамо»
ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на обвинения, что он не отпускает футболистов в иностранные клубы:

«Я всегда говорю, что предложение о трансфере должны устраивать все три стороны: клуб, который продает; клуб, который покупает и самого игрока.

Бывает достойное предложение, но когда тебе говорят, что деньги будут платить в течении нескольких лет... Будут нормальные предложения – мы все рассмотрим. Я никого не держу. У нас есть много молодых футболистов, которые могут усилить первую команду.

Тот же Осипенко, он через год-два может играть в основе. Кто раньше мог подумать, что Михайленко станет незаменимым игроком киевского «Динамо»? Сегодня он исполняет огромный объем работы на футбольном поле. И тренер, и я полностью довольны этим футболистом», – рассказал Суркис.

В текущем сезоне Михайленко провел 17 матчей в чемпионате, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 800 тысяч евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Терпение лопнуло. ЛНЗ уволил двух топ-менеджеров
Украинский тренер: «Александрии приказали не говорить о чемпионстве»
Продлят контракт? Суркис высказался о будущем Ярмоленко в Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис Николай Михайленко ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЮ и Тоттенхэм сохранили прописку в АПЛ после поражения Ипсвича
Футбол | 22 апреля 2025, 09:41 1
МЮ и Тоттенхэм сохранили прописку в АПЛ после поражения Ипсвича
МЮ и Тоттенхэм сохранили прописку в АПЛ после поражения Ипсвича

Случилось это после поражения «Ипсвича» со счетом 0:4 от лондонского «Арсенала»

Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Футбол | 22 апреля 2025, 08:30 1
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе

Диего Симеоне покинет «Атлетико»

Гвардиола уже знает, кто заменит легендарного Де Брюйне
Футбол | 22.04.2025, 03:50
Гвардиола уже знает, кто заменит легендарного Де Брюйне
Гвардиола уже знает, кто заменит легендарного Де Брюйне
Подвела реализация. Украина проиграла в матче ЧМ по хоккею U-18
Хоккей | 21.04.2025, 15:40
Подвела реализация. Украина проиграла в матче ЧМ по хоккею U-18
Подвела реализация. Украина проиграла в матче ЧМ по хоккею U-18
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Футбол | 21.04.2025, 22:10
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
21.04.2025, 04:40 2
Бокс
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
21.04.2025, 03:26 2
Бокс
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
20.04.2025, 08:31 10
Футбол
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
21.04.2025, 08:49 18
Футбол
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
21.04.2025, 14:25 46
Футбол
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 2
Футбол
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
21.04.2025, 15:36 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем