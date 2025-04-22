Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
Функционер верит в молодого таланта киевлян
Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему Владимир Бражко почти не играет за «бело-синих» во второй части Украинской Премьер-лиги.
«Бражко также болел, как и Шапаренко. Это юноша, который будет играть в УПЛ еще у нас 5 игр и на чемпионате Европы U-21. Там он должен проявить себя.
Если будут предложения, мы будем их рассматривать, но они должны устраивать все три стороны. Клуб, который покупает, продающий клуб и самого футболиста», – сказал функционер.
Ранее Игорь Суркис высказался о прогрессе Николая Михайленко, ныне играющего в основном составе киевского «Динамо».
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