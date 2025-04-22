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  4. Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 13:17 |
2063
3

Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ

Функционер верит в молодого таланта киевлян

22 апреля 2025, 13:17 |
2063
3
Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему Владимир Бражко почти не играет за «бело-синих» во второй части Украинской Премьер-лиги.

«Бражко также болел, как и Шапаренко. Это юноша, который будет играть в УПЛ еще у нас 5 игр и на чемпионате Европы U-21. Там он должен проявить себя.

Если будут предложения, мы будем их рассматривать, но они должны устраивать все три стороны. Клуб, который покупает, продающий клуб и самого футболиста», – сказал функционер.

Ранее Игорь Суркис высказался о прогрессе Николая Михайленко, ныне играющего в основном составе киевского «Динамо».

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Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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saltim
Юноше далеко за 23. Он уже даже не молодой по современным меркам. Самый боевой возраст. 
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+1
Перець
потрібно було продавати а так хлопець втратив мотивацію
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+1
vasilichn
Зазвездился юноша, вот и греет лавку. Обиделся, что зимой не продали в Англию.
Михалыч быстро поставит на место...
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-2
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