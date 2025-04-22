Призовой фонд турнира WTA 1000 в Мадриде превысил 8 миллионов евро
Призовой чек для победителя составит чуть более €985 тысяч
Призовой фонд стартовавшего грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания) в этом году равен 8 055 385 евро.
Призовой чек для победителя составит чуть более €985 тысяч (в прошлом году – более €963 тысячи). Суммы призовых на турнире в Испании являются одинаковыми для участников ATP и WTA.
В основной сетке турнира выступят украинские теннисистки: Элина Свитолина (17-й номер посева), Марта Костюк (24-й номер посева) и Даяна Ястремская. Юлия Стародубцева сыграет в финале квалификации. Дарья Снигур потерпела поражение в полуфинале квалификационного отбора.
Рейтинговые баллы, которые защищают украинки в Мадриде:
- Даяна Ястремская – 65
- Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина – 35
- Леся Цуренко – 10
Рейтинговые баллы и призовые в одиночном разряде:
- 1/64 финала: €20,820 тыс. – 10 рейтинговых баллов
- 1/32 финала: €30,895 тыс. – 35 рейтинговых баллов
- 1/16 финала: €52,925 тыс. – 65 рейтинговых баллов
- 1/8 финала: €90,445 тыс. – 120 рейтинговых баллов
- Четвертьфинал: €165,670 тыс. – 215 рейтинговых баллов
- Полуфинал: €291,040 тыс. – 390 рейтинговых баллов
- Финалист: €523,870 тыс. – 650 рейтинговых баллов
- Победитель: 985 030 € – 1000 рейтинговых баллов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гоу Эхед Иглз переиграл АЗ Алкмаар и получил прямую путевку в основу Лиги Европы
Новак посетил поединок Ла Лиги