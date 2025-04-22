Призовой фонд турнира WTA 1000 в Мадриде превысил 8 миллионов евро

Призовой фонд стартовавшего грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания) в этом году равен 8 055 385 евро.

Призовой чек для победителя составит чуть более €985 тысяч (в прошлом году – более €963 тысячи). Суммы призовых на турнире в Испании являются одинаковыми для участников ATP и WTA.

В основной сетке турнира выступят украинские теннисистки: Элина Свитолина (17-й номер посева), Марта Костюк (24-й номер посева) и Даяна Ястремская. Юлия Стародубцева сыграет в финале квалификации. Дарья Снигур потерпела поражение в полуфинале квалификационного отбора.

Рейтинговые баллы, которые защищают украинки в Мадриде:

Даяна Ястремская – 65

Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина – 35

Леся Цуренко – 10

Рейтинговые баллы и призовые в одиночном разряде: