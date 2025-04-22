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WTA
22 апреля 2025, 11:43 | Обновлено 22 апреля 2025, 11:51
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0

Призовой фонд турнира WTA 1000 в Мадриде превысил 8 миллионов евро

Призовой чек для победителя составит чуть более €985 тысяч

22 апреля 2025, 11:43 | Обновлено 22 апреля 2025, 11:51
145
0
Призовой фонд турнира WTA 1000 в Мадриде превысил 8 миллионов евро
firstsportz

Призовой фонд стартовавшего грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания) в этом году равен 8 055 385 евро.

Призовой чек для победителя составит чуть более €985 тысяч (в прошлом году – более €963 тысячи). Суммы призовых на турнире в Испании являются одинаковыми для участников ATP и WTA.

В основной сетке турнира выступят украинские теннисистки: Элина Свитолина (17-й номер посева), Марта Костюк (24-й номер посева) и Даяна Ястремская. Юлия Стародубцева сыграет в финале квалификации. Дарья Снигур потерпела поражение в полуфинале квалификационного отбора.

Рейтинговые баллы, которые защищают украинки в Мадриде:

  • Даяна Ястремская – 65
  • Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина – 35
  • Леся Цуренко – 10

Рейтинговые баллы и призовые в одиночном разряде:

  • 1/64 финала: €20,820 тыс. – 10 рейтинговых баллов
  • 1/32 финала: €30,895 тыс. – 35 рейтинговых баллов
  • 1/16 финала: €52,925 тыс. – 65 рейтинговых баллов
  • 1/8 финала: €90,445 тыс. – 120 рейтинговых баллов
  • Четвертьфинал: €165,670 тыс. – 215 рейтинговых баллов
  • Полуфинал: €291,040 тыс. – 390 рейтинговых баллов
  • Финалист: €523,870 тыс. – 650 рейтинговых баллов
  • Победитель: 985 030 € – 1000 рейтинговых баллов
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WTA Мадрид призовой фонд призовые
Вячеслав Кулаковский Источник: WTA
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