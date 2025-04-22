Суркис назвал город, в котором Динамо будет играть матчи еврокубков

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился информацией о том, где столичный клуб будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне:

«Будем играть в Польше, скорее всего это будет Люблин. Там мы играли квалификацию прошлого турнира. Рассматриваем вариант с Варшавой, но многое зависит от того, какие польские команды попадут в еврокубки.

Если честно, мы очень устали от того маршрута, по которому мы ездили в прошлом сезоне. В Люблине очень красивый стадион, других вариантов я не вижу. Мы договорились, что на этой арене вложим собственные деньги в газон.

Есть один факт, который меня беспокоит. Если мы попадем на групповой этап, то матчи придется играть зимой. А там погода будет примерно такая же, как и в Украине», – сообщил Суркис.