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Лига чемпионов
22 апреля 2025, 10:35 | Обновлено 22 апреля 2025, 11:00
993
3

Суркис назвал город, в котором Динамо будет играть матчи еврокубков

Президент киевского клуба сообщил, что приоритетным вариантом является Люблин

22 апреля 2025, 10:35 | Обновлено 22 апреля 2025, 11:00
993
3
Суркис назвал город, в котором Динамо будет играть матчи еврокубков
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился информацией о том, где столичный клуб будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне:

«Будем играть в Польше, скорее всего это будет Люблин. Там мы играли квалификацию прошлого турнира. Рассматриваем вариант с Варшавой, но многое зависит от того, какие польские команды попадут в еврокубки.

Если честно, мы очень устали от того маршрута, по которому мы ездили в прошлом сезоне. В Люблине очень красивый стадион, других вариантов я не вижу. Мы договорились, что на этой арене вложим собственные деньги в газон.

Есть один факт, который меня беспокоит. Если мы попадем на групповой этап, то матчи придется играть зимой. А там погода будет примерно такая же, как и в Украине», – сообщил Суркис.

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Лига чемпионов Динамо Киев Игорь Суркис ТаТоТаке Лига Европы
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Xvalenok03
Маленький совет.
Не надо так далеко планировать.
Потом не придется расстраиваться.
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+1
Aleksandr Vorobiov
Договорился по дешевке. Как это других вариантов нет????? Жадный свиножид.
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0
ya_3
Груповий етап? Ги-ги... Наївний...
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0
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