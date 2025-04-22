Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно
Президент киевского клуба прокомментировал ситуацию с Буяльским
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о возможном трансфере полузащитника Виталия Буяльского. Функционер признался, что готов отпустить футболиста бесплатно, если клуб получит достойное предложение:
«С Буяльским был серьезный разговор. Я пообещал ему, что отпущу его бесплатно, если будет достойное предложение. На данном этапе он необходим киевскому «Динамо», у него огромный опыт. Молодые игроки должны учиться у него, что делать на футбольном поле.
В январе было предложение о трансфере Буяльского с MLS. Почему не состоялся этот переход? Мы откровенно поговорили с ним и решили, что он нужен нам. У него на первом месте интересы клуба, а потом собственные. Мы много сделали для него, а он для нас», – сообщил Суркис.
В текущем сезоне Буяльский провел в составе «Динамо» 24 матча в чемпионате, где забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Контракт 32-летнего полузащитника истекает в июне 2027 года.
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Если будет достойное предложение КЛУБУ, то он готов буяльского бесплатно отпустить.
Тогда если не будет достойного предложения КЛУБУ или игрок сам захочет уйти, то только за деньги? Так что ли?
Торгаш сукис и бесплатно? Это нонсенс.