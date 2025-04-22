Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о возможном трансфере полузащитника Виталия Буяльского. Функционер признался, что готов отпустить футболиста бесплатно, если клуб получит достойное предложение:

«С Буяльским был серьезный разговор. Я пообещал ему, что отпущу его бесплатно, если будет достойное предложение. На данном этапе он необходим киевскому «Динамо», у него огромный опыт. Молодые игроки должны учиться у него, что делать на футбольном поле.

В январе было предложение о трансфере Буяльского с MLS. Почему не состоялся этот переход? Мы откровенно поговорили с ним и решили, что он нужен нам. У него на первом месте интересы клуба, а потом собственные. Мы много сделали для него, а он для нас», – сообщил Суркис.

В текущем сезоне Буяльский провел в составе «Динамо» 24 матча в чемпионате, где забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Контракт 32-летнего полузащитника истекает в июне 2027 года.