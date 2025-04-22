Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 11:31 | Обновлено 22 апреля 2025, 11:32
2524
5

Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно

Президент киевского клуба прокомментировал ситуацию с Буяльским

22 апреля 2025, 11:31 | Обновлено 22 апреля 2025, 11:32
2524
5
Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о возможном трансфере полузащитника Виталия Буяльского. Функционер признался, что готов отпустить футболиста бесплатно, если клуб получит достойное предложение:

«С Буяльским был серьезный разговор. Я пообещал ему, что отпущу его бесплатно, если будет достойное предложение. На данном этапе он необходим киевскому «Динамо», у него огромный опыт. Молодые игроки должны учиться у него, что делать на футбольном поле.

В январе было предложение о трансфере Буяльского с MLS. Почему не состоялся этот переход? Мы откровенно поговорили с ним и решили, что он нужен нам. У него на первом месте интересы клуба, а потом собственные. Мы много сделали для него, а он для нас», – сообщил Суркис.

В текущем сезоне Буяльский провел в составе «Динамо» 24 матча в чемпионате, где забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Контракт 32-летнего полузащитника истекает в июне 2027 года.

По теме:
Игроки Динамо могут получить премии. Суркис рассказал, что нужно сделать
«Не продам». Буткевич наложил вето на трансфер игрока сборной Украины
Мог конкурировать с Зинченко. Защитник Арсенала может стать игроком Лацио
Динамо Киев Виталий Буяльский Игорь Суркис трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Футбол | 21 апреля 2025, 22:10 0
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти

Гоу Эхед Иглз переиграл АЗ Алкмаар и получил прямую путевку в основу Лиги Европы

Федорчук назвал 2 команды, которые напрямую выйдут в УПЛ
Футбол | 21 апреля 2025, 14:50 1
Федорчук назвал 2 команды, которые напрямую выйдут в УПЛ
Федорчук назвал 2 команды, которые напрямую выйдут в УПЛ

Известный эксперт дает больше шансов «Эпицентру» и «Металлисту 1925»

Склоним головы. Успешный бизнесмен, рыбак, погибший на Луганщине
Война | 22.04.2025, 09:00
Склоним головы. Успешный бизнесмен, рыбак, погибший на Луганщине
Склоним головы. Успешный бизнесмен, рыбак, погибший на Луганщине
Отказываются играть. Клуб Серии А возмущен новой датой перенесенного матча
Футбол | 22.04.2025, 12:04
Отказываются играть. Клуб Серии А возмущен новой датой перенесенного матча
Отказываются играть. Клуб Серии А возмущен новой датой перенесенного матча
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Футбол | 21.04.2025, 22:32
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Я что-то не очень понял логики сукиса.
Если будет достойное предложение КЛУБУ, то он готов буяльского бесплатно отпустить.
Тогда если не будет достойного предложения КЛУБУ или игрок сам захочет уйти, то только за деньги? Так что ли?
Торгаш сукис и бесплатно? Это нонсенс.
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 16
Футбол
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 11
Футбол
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
20.04.2025, 08:51 12
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
21.04.2025, 04:40 2
Бокс
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
21.04.2025, 05:10
Футбол
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
21.04.2025, 03:26 2
Бокс
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 35
Теннис
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем