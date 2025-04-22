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  4. Игроки Динамо могут получить премии. Суркис рассказал, что нужно сделать
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 12:33 |
1800
0

Игроки Динамо могут получить премии. Суркис рассказал, что нужно сделать

Бонусы предусмотрены за победу в чемпионате Украины и попадание в Лигу чемпионов

22 апреля 2025, 12:33 |
1800
0
Игроки Динамо могут получить премии. Суркис рассказал, что нужно сделать
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о системе бонусов в столичном клубе – подопечные Александра Шовковского получат дополнительные премии, если победят в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги:

«Игроки «Динамо» получат бонусы, если победят в чемпионате. Плюс у них есть премия за попадание в Лигу чемпионов», – лаконично заявил Суркис.

«Динамо» на данный момент набрало 63 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины. Ближайший преследователь – «Александрия» – отстает на шесть очков.

До окончания текущего сезона подопечные Шовковского сыграют против «Шахтера», «Ингульца», «Полесья», «Черноморца» и «Колоса». Кроме этого, киевский клуб продолжает выступать в Кубке Украины – 26 апреля сыграют против черновицкой «Буковины» на стадии 1/2 финала.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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