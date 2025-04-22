Игроки Динамо могут получить премии. Суркис рассказал, что нужно сделать

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о системе бонусов в столичном клубе – подопечные Александра Шовковского получат дополнительные премии, если победят в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги:

«Игроки «Динамо» получат бонусы, если победят в чемпионате. Плюс у них есть премия за попадание в Лигу чемпионов», – лаконично заявил Суркис.

«Динамо» на данный момент набрало 63 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины. Ближайший преследователь – «Александрия» – отстает на шесть очков.

До окончания текущего сезона подопечные Шовковского сыграют против «Шахтера», «Ингульца», «Полесья», «Черноморца» и «Колоса». Кроме этого, киевский клуб продолжает выступать в Кубке Украины – 26 апреля сыграют против черновицкой «Буковины» на стадии 1/2 финала.