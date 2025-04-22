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  4. Украинский тренер: «Александрии приказали не говорить о чемпионстве»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 10:45 |
401
3

Украинский тренер: «Александрии приказали не говорить о чемпионстве»

Олег Кузнецов оценил шансы команд в борьбе за чемпионство

22 апреля 2025, 10:45 |
401
3
Украинский тренер: «Александрии приказали не говорить о чемпионстве»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Александрия

Бывший игрок сборной Украины, а сейчас тренер Олег Кузнецов оценил шансы команд на победу в чемпионате, а также выделил перспективы «Александрии» в борьбе за первое место:

«Александрия», как и «Шахтер», лукавят по поводу своих планов стать чемпионами Украины. «Горняки» действительно заявляют, что смирились с этим фактом. Но победа над «Динамо» в классико будет сверхважной для «Шахтера», в ракурсе гонки за «Александрией», и не только...

«Александрия» сегодня полностью готова к борьбе за золото. Мне кажется, что команде приказано не говорить на тему чемпионства. Хотя, на уровне руководства решено – двигаться вперед от матча к матчу, и от сформировавшейся по ходу текущего турнира мечты о золоте не отказываться. Так переживают, когда на кону – самая высокая цель», – считает Кузнецов.

Команды сыграли 25 туров в чемпионате Украины, лидером остается киевское «Динамо», набравшее 63 балла. Главными конкурентами киевского клуба являются «Александрия» (57) и «Шахтер» (53).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Александрия Олег Кузнецов (футбол)
Николай Титюк Источник: Footboom
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Xvalenok03
Началось словоблудие
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0
Андрій Заліщук
Олександрія майбутній срібний призер УПЛ, історичне досягнення, молодці!!!
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0
olex.mykhailov
Шахта гудбай
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0
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