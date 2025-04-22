Украинский тренер: «Александрии приказали не говорить о чемпионстве»

Бывший игрок сборной Украины, а сейчас тренер Олег Кузнецов оценил шансы команд на победу в чемпионате, а также выделил перспективы «Александрии» в борьбе за первое место:

«Александрия», как и «Шахтер», лукавят по поводу своих планов стать чемпионами Украины. «Горняки» действительно заявляют, что смирились с этим фактом. Но победа над «Динамо» в классико будет сверхважной для «Шахтера», в ракурсе гонки за «Александрией», и не только...

«Александрия» сегодня полностью готова к борьбе за золото. Мне кажется, что команде приказано не говорить на тему чемпионства. Хотя, на уровне руководства решено – двигаться вперед от матча к матчу, и от сформировавшейся по ходу текущего турнира мечты о золоте не отказываться. Так переживают, когда на кону – самая высокая цель», – считает Кузнецов.

Команды сыграли 25 туров в чемпионате Украины, лидером остается киевское «Динамо», набравшее 63 балла. Главными конкурентами киевского клуба являются «Александрия» (57) и «Шахтер» (53).