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  4. КАРВАХАЛЬ: «Реал должен подняться. Самое время сделать шаг вперед»
Испания
22 апреля 2025, 10:12 |
235
1

КАРВАХАЛЬ: «Реал должен подняться. Самое время сделать шаг вперед»

Даниэль Карвахаль заявил, что «Реал» продолжает бороться за титулы

22 апреля 2025, 10:12 |
235
1
КАРВАХАЛЬ: «Реал должен подняться. Самое время сделать шаг вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Карвахаль

Испанский защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что «сливочным» следует собраться после вылета из Лиги чемпионов и продолжать бороться за внутренние трофеи.

Это наш момент. Надо подняться. Когда испытаешь такой удар, как поражение в Лиге чемпионов, следует среагировать. Перед нами стоит важная задача – чемпионат и финал Кубка Испании. Самое время сделать шаг вперед», – заявил Карвахаль.

В нынешнем сезоне мадридский Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 69 турнирных пунктов после 32 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Реал признан лучшим клубом года

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Дани Карвахаль Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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darvey777
мы стояли на краю пропасти а потом уверено сделали шах вперёд 
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