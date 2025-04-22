КАРВАХАЛЬ: «Реал должен подняться. Самое время сделать шаг вперед»

Испанский защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что «сливочным» следует собраться после вылета из Лиги чемпионов и продолжать бороться за внутренние трофеи.

Это наш момент. Надо подняться. Когда испытаешь такой удар, как поражение в Лиге чемпионов, следует среагировать. Перед нами стоит важная задача – чемпионат и финал Кубка Испании. Самое время сделать шаг вперед», – заявил Карвахаль.

В нынешнем сезоне мадридский Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 69 турнирных пунктов после 32 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Реал признан лучшим клубом года