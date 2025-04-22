КАРВАХАЛЬ: «Реал должен подняться. Самое время сделать шаг вперед»
Даниэль Карвахаль заявил, что «Реал» продолжает бороться за титулы
Испанский защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что «сливочным» следует собраться после вылета из Лиги чемпионов и продолжать бороться за внутренние трофеи.
Это наш момент. Надо подняться. Когда испытаешь такой удар, как поражение в Лиге чемпионов, следует среагировать. Перед нами стоит важная задача – чемпионат и финал Кубка Испании. Самое время сделать шаг вперед», – заявил Карвахаль.
В нынешнем сезоне мадридский Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 69 турнирных пунктов после 32 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Реал признан лучшим клубом года
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