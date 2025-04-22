МЮ и Тоттенхэм сохранили прописку в АПЛ после поражения Ипсвича
Случилось это после поражения «Ипсвича» со счетом 0:4 от лондонского «Арсенала»
С 19 по 21 апреля состоялись матчи 33-го тура Английской Премьер-лиги – к «Саутгемптону», который ранее официально вылетел в Чемпионшип, присоединился «Лестер».
Третьей командой, которая с высокой вероятностью покинет элитный дивизион, станет «Ипсвич», однако этот клуб сохраняет теоретические шансы на спасение.
В то же время «Ипсвич» помог другим командам сохранить прописку в АПЛ после того, как разгромно проиграл лондонскому «Арсеналу». После этой неудачи «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» избежали вылета.
В следующем туре «Ипсвичу» необходима побеждать «Ньюкасл» и надеяться на поражение «Вест Хэма» от «Брайтона». Существует вероятность, что уже в 34-м туре будут известны все команды, которые покинут АПЛ после окончания текущего сезона.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75 - 31
|79
|2
|Арсенал
|33
|18
|12
|3
|61 - 27
|66
|3
|Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53 - 39
|60
|4
|Ньюкасл
|33
|18
|5
|10
|62 - 44
|59
|5
|Манчестер Сити
|33
|17
|7
|9
|64 - 42
|58
|6
|Челси
|33
|16
|9
|8
|58 - 40
|57
|7
|Астон Вилла
|33
|16
|9
|8
|53 - 47
|57
|8
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52 - 40
|49
|9
|Фулхэм
|33
|13
|9
|11
|48 - 45
|48
|10
|Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53 - 53
|48
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56 - 50
|46
|12
|Кристал Пэлас
|33
|11
|11
|11
|41 - 45
|44
|13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34 - 40
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|33
|10
|8
|15
|38 - 46
|38
|15
|Вулверхэмптон
|33
|11
|5
|17
|48 - 61
|38
|16
|Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61 - 51
|37
|17
|Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37 - 55
|36
|18
|Ипсвич Таун
|33
|4
|9
|20
|33 - 71
|21
|19
|Лестер
|33
|4
|6
|23
|27 - 73
|18
|20
|Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24 - 78
|11
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