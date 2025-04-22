МЮ и Тоттенхэм сохранили прописку в АПЛ после поражения Ипсвича

С 19 по 21 апреля состоялись матчи 33-го тура Английской Премьер-лиги – к «Саутгемптону», который ранее официально вылетел в Чемпионшип, присоединился «Лестер».

Третьей командой, которая с высокой вероятностью покинет элитный дивизион, станет «Ипсвич», однако этот клуб сохраняет теоретические шансы на спасение.

В то же время «Ипсвич» помог другим командам сохранить прописку в АПЛ после того, как разгромно проиграл лондонскому «Арсеналу». После этой неудачи «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» избежали вылета.

В следующем туре «Ипсвичу» необходима побеждать «Ньюкасл» и надеяться на поражение «Вест Хэма» от «Брайтона». Существует вероятность, что уже в 34-м туре будут известны все команды, которые покинут АПЛ после окончания текущего сезона.