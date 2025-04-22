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Англия
22 апреля 2025, 09:41 |
714
1

МЮ и Тоттенхэм сохранили прописку в АПЛ после поражения Ипсвича

Случилось это после поражения «Ипсвича» со счетом 0:4 от лондонского «Арсенала»

22 апреля 2025, 09:41 |
714
1
МЮ и Тоттенхэм сохранили прописку в АПЛ после поражения Ипсвича

С 19 по 21 апреля состоялись матчи 33-го тура Английской Премьер-лиги – к «Саутгемптону», который ранее официально вылетел в Чемпионшип, присоединился «Лестер».

Третьей командой, которая с высокой вероятностью покинет элитный дивизион, станет «Ипсвич», однако этот клуб сохраняет теоретические шансы на спасение.

В то же время «Ипсвич» помог другим командам сохранить прописку в АПЛ после того, как разгромно проиграл лондонскому «Арсеналу». После этой неудачи «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» избежали вылета.

В следующем туре «Ипсвичу» необходима побеждать «Ньюкасл» и надеяться на поражение «Вест Хэма» от «Брайтона». Существует вероятность, что уже в 34-м туре будут известны все команды, которые покинут АПЛ после окончания текущего сезона.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 33 24 7 2 75 - 31 79
2 Арсенал 33 18 12 3 61 - 27 66
3 Ноттингем Форест 33 18 6 9 53 - 39 60
4 Ньюкасл 33 18 5 10 62 - 44 59
5 Манчестер Сити 33 17 7 9 64 - 42 58
6 Челси 33 16 9 8 58 - 40 57
7 Астон Вилла 33 16 9 8 53 - 47 57
8 Борнмут 33 13 10 10 52 - 40 49
9 Фулхэм 33 13 9 11 48 - 45 48
10 Брайтон 33 12 12 9 53 - 53 48
11 Брентфорд 33 13 7 13 56 - 50 46
12 Кристал Пэлас 33 11 11 11 41 - 45 44
13 Эвертон 33 8 14 11 34 - 40 38
14 Манчестер Юнайтед 33 10 8 15 38 - 46 38
15 Вулверхэмптон 33 11 5 17 48 - 61 38
16 Тоттенхэм 33 11 4 18 61 - 51 37
17 Вест Хэм 33 9 9 15 37 - 55 36
18 Ипсвич Таун 33 4 9 20 33 - 71 21
19 Лестер 33 4 6 23 27 - 73 18
20 Саутгемптон 33 2 5 26 24 - 78 11
Полная таблица

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Саутгемптон Ипсвич Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Эвертон Вулверхэмптон
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Victor673256ua
Збереження прописки в АПЛ - явно не те досягнення, на яке сподівались фані МЮ та Тоттенхема на початку сезона
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