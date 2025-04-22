Не только Анчелотти. У Реала будет три тренера в течении нескольких месяцев

Мадридский «Реал» продолжает переговоры о возможном сотрудничестве с главным тренером немецкого «Байера» Хаби Алонсо.

Испанская пресса сообщила о существовании варианта, при котором «сливочных» будут возглавлять три разных тренера в течении нескольких месяцев.

Анчелотти покинет свою должность либо после Кубка Испании, либо после окончания текущего сезона. Если 26 апреля «Реал» одолеет «Барселону» в финале, то итальянский специалист доработает до лета.

На Клубном чемпионате мира команду возглавит бывший полузащитник мадридского клуба Сантьяго Солари, который на данный момент работает в структуре «Реала». Он будет временным наставником на КЧМ, после чего в Мадрид прибудет Алонсо.

Именно тогда с немецким тренером руководство «Реала» подпишет полноценный контракт. Таким образом, за короткое время футболисты «сливочных» сыграют под руководством трех разных наставников.