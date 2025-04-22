«Потому что пришло время играть!» Алена Остапенко о победе в Штутгарте

Латвийская теннисистка Алена Остапенко ворвалась в историю тенниса, переписав сразу несколько больших рекордов, почти восемь лет назад.

Ее победа в трех сетах над Симоной Халеп в финале Ролан Гаррос 2017 года была исключительным и редким достижением. Остапенко стала первой несеяной теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема с 1933 года, и первой за 40 лет, кто выиграл свой дебютный титул на уровне WTA, сразу на мейджоре.

Позже экспрессивная латвийка призналась, что тогда не была готова к тяжести славы и давлению ожиданий, которые пришли вместе с этим успехом.

«В то время я, наверное, была бесстрашной, но у меня не было большого опыта, – вспоминает Остапенко. – Сейчас, думаю, я стала лучше как игрок, и в ментальном плане тоже. Я немного повзрослела, и это мне помогает».

Если восемь лет назад на Ролан Гаррос никто не ставил на Остапенко, то на старте турнира в Штутгарте она тоже не была в числе фаворитов. Ведь Алена приехала в Германию с негативным балансом: 7 побед и 9 поражений в сезоне.

«Честно, я никому не говорила. Держала это в себе, но чувствовала с первого дня... было такое странное… даже не странное, а хорошее, необычное чувство. Когда я приехала сюда, подумала: что-то произойдет. И я действительно верила, что могу выиграть этот турнир», – сказала теннисистка.

Уже после победного финала и церемонии награждения Алена Остапенко ответила на вопросы wtatennis.com.

– Вы обыграли первую и вторую ракеток мира в одном турнире. Что это для вас значит?

– Я очень, очень довольна своей игрой на этой неделе. Я была готова к каждой сопернице, ведь сетка тут маленькая, и нужно быть сразу готовой к лучшим. Я это сделала.

– Вы сыграли с первой ракеткой мира уже четыре раза – и выиграли три. Почему такие матчи раскрывают вас с лучшей стороны?

– Я всегда готова к борьбе. На этом уровне все игроки сильные. Честно, я об этом не думаю.

– Как вы объясните такой прорыв именно сейчас?

– Потому что пришло время играть! (смеется). Моя игра уже была хороша, но я работала над ментальной составляющей. Сейчас я понимаю, что нужно делать. Я верю в себя.

– Теперь, став более зрелой, чувствуете ли вы меньше давления и больше свободы в игре?

– Думаю, да. В карьере у меня уже было достаточно давления. Сегодня я его не чувствовала – даже несмотря на то, что это был финал. В голове у меня просто был обычный матч. К сожалению, нет времени праздновать. Теннис – очень насыщенный вид спорта. Сейчас прыгаем в самолет во Франкфурте, потом тренировки в Мадриде несколько дней и матч уже в четверг.

– Поможет ли эта победа обрести уверенность перед Ролан Гаррос? Вас стоит считать фаворитом?

– Я не хочу давить на себя. Понятно, что я умею хорошо играть на этом покрытии. Буду идти матч за матчем – все возможно.