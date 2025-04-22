Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Потому что пришло время играть!» Алена Остапенко о победе в Штутгарте
WTA
22 апреля 2025, 07:53 | Обновлено 22 апреля 2025, 07:55
369
0

«Потому что пришло время играть!» Алена Остапенко о победе в Штутгарте

Алена Остапенко ответила на вопросы wtatennis.com

22 апреля 2025, 07:53 | Обновлено 22 апреля 2025, 07:55
369
0
«Потому что пришло время играть!» Алена Остапенко о победе в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко ворвалась в историю тенниса, переписав сразу несколько больших рекордов, почти восемь лет назад.

Ее победа в трех сетах над Симоной Халеп в финале Ролан Гаррос 2017 года была исключительным и редким достижением. Остапенко стала первой несеяной теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема с 1933 года, и первой за 40 лет, кто выиграл свой дебютный титул на уровне WTA, сразу на мейджоре.

Позже экспрессивная латвийка призналась, что тогда не была готова к тяжести славы и давлению ожиданий, которые пришли вместе с этим успехом.

«В то время я, наверное, была бесстрашной, но у меня не было большого опыта, – вспоминает Остапенко. – Сейчас, думаю, я стала лучше как игрок, и в ментальном плане тоже. Я немного повзрослела, и это мне помогает».

Если восемь лет назад на Ролан Гаррос никто не ставил на Остапенко, то на старте турнира в Штутгарте она тоже не была в числе фаворитов. Ведь Алена приехала в Германию с негативным балансом: 7 побед и 9 поражений в сезоне.

«Честно, я никому не говорила. Держала это в себе, но чувствовала с первого дня... было такое странное… даже не странное, а хорошее, необычное чувство. Когда я приехала сюда, подумала: что-то произойдет. И я действительно верила, что могу выиграть этот турнир», – сказала теннисистка.

Уже после победного финала и церемонии награждения Алена Остапенко ответила на вопросы wtatennis.com.

Вы обыграли первую и вторую ракеток мира в одном турнире. Что это для вас значит?

– Я очень, очень довольна своей игрой на этой неделе. Я была готова к каждой сопернице, ведь сетка тут маленькая, и нужно быть сразу готовой к лучшим. Я это сделала.

Вы сыграли с первой ракеткой мира уже четыре раза и выиграли три. Почему такие матчи раскрывают вас с лучшей стороны?

– Я всегда готова к борьбе. На этом уровне все игроки сильные. Честно, я об этом не думаю.

Как вы объясните такой прорыв именно сейчас?

– Потому что пришло время играть! (смеется). Моя игра уже была хороша, но я работала над ментальной составляющей. Сейчас я понимаю, что нужно делать. Я верю в себя.

Теперь, став более зрелой, чувствуете ли вы меньше давления и больше свободы в игре?

– Думаю, да. В карьере у меня уже было достаточно давления. Сегодня я его не чувствовала – даже несмотря на то, что это был финал. В голове у меня просто был обычный матч. К сожалению, нет времени праздновать. Теннис – очень насыщенный вид спорта. Сейчас прыгаем в самолет во Франкфурте, потом тренировки в Мадриде несколько дней и матч уже в четверг.

Поможет ли эта победа обрести уверенность перед Ролан Гаррос? Вас стоит считать фаворитом?

– Я не хочу давить на себя. Понятно, что я умею хорошо играть на этом покрытии. Буду идти матч за матчем – все возможно.

По теме:
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
ВИДЕО Остапенко показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Алена Остапенко WTA Штутгарт интервью
Вячеслав Кулаковский Источник: WTA
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Онана есть предложение из Саудовской Аравии. МЮ назвал цену
Футбол | 22 апреля 2025, 04:10 2
У Онана есть предложение из Саудовской Аравии. МЮ назвал цену
У Онана есть предложение из Саудовской Аравии. МЮ назвал цену

За голкипера английский клуб хочет получить не менее 20 миллионов фунтов

ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
Футбол | 22 апреля 2025, 02:15 1
ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й

Новак посетил поединок Ла Лиги

Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка
Футбол | 21.04.2025, 11:25
Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка
Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Футбол | 21.04.2025, 22:32
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Футбол | 21.04.2025, 22:10
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 40
Бокс
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
21.04.2025, 05:10
Футбол
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
21.04.2025, 14:25 46
Футбол
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
21.04.2025, 08:49 18
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
21.04.2025, 07:47 2
Бокс
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
21.04.2025, 15:36 15
Теннис
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
21.04.2025, 04:59 4
Футбол
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
21.04.2025, 07:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем