Выиграл две Серии А, не сыграв ни одного матча. Умер эксголкипер Ювентуса
Джулио Драго все свои титулы выиграл на скамейке запасных
На 63-м году жизни скончался бывший итальянский голкипер Джулио Драго, дважды выигрывавший Серию А и однажды бравший Кубок Италии.
Начинал свою карьеру в клубе «Аоста». После успешного сезона в 1979 году заинтересовал представителей «Ювентуса».
С туринским клубом Драго дважды становился чемпионом Италии и однажды выигрывал кубок. Интересен тот факт, что Драго не сыграл за «Ювентус» ни одного матча, но медали получил.
После трех лет в «Юве» перешел в «Кремонезе». Оттуда пошел в «Эмполи», где стал основным вратарем и провел в футболке клуба 165 матчей.
В 1989 году перешел в «Бари», которая торжествовала в Кубке Митропы. Джулио Драго в большинстве своем сидел на скамейке запасных и снова искал себе новый клуб.
Так по одному сезону провел в «Триестине» и «Понтедере». В 1994 году вернулся в «Эмполи», а затем сыграл четыре сезона за «Понтедеру».
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