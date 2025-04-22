Выиграл две Серии А, не сыграв ни одного матча. Умер эксголкипер Ювентуса

На 63-м году жизни скончался бывший итальянский голкипер Джулио Драго, дважды выигрывавший Серию А и однажды бравший Кубок Италии.

Начинал свою карьеру в клубе «Аоста». После успешного сезона в 1979 году заинтересовал представителей «Ювентуса».

С туринским клубом Драго дважды становился чемпионом Италии и однажды выигрывал кубок. Интересен тот факт, что Драго не сыграл за «Ювентус» ни одного матча, но медали получил.

После трех лет в «Юве» перешел в «Кремонезе». Оттуда пошел в «Эмполи», где стал основным вратарем и провел в футболке клуба 165 матчей.

В 1989 году перешел в «Бари», которая торжествовала в Кубке Митропы. Джулио Драго в большинстве своем сидел на скамейке запасных и снова искал себе новый клуб.

Так по одному сезону провел в «Триестине» и «Понтедере». В 1994 году вернулся в «Эмполи», а затем сыграл четыре сезона за «Понтедеру».