Иско отпраздновал свой день рождения интересным рекордом Ла Лиги
Игрок Бетиса стал одним из главных героев матча против Жироны.
В матче 32-го тура испанской Ла Лиги Бетис на выезде переиграл Жирону со счетом 3:1.
Одним из героев встречи стал Иско, который забил гол и отдал результативную передачу.
Интересен тот факт, что Иско стал самым возрастным игроком в 21 веке (33), кто сделал гол+пас в свой день рождения.
Если брать во внимание статистику после 25-го тура Ла Лиги, то Иско лидирует за этот период по показателям гол+пас:
- 9 - Иско
- 7 - Хулиан Альварес
- 7 - Ферран Торрес
- 7 - Анте Будимир
6 - Isco Alarcón es el sexto jugador que marca y asiste en el día de su cumpleaños en LaLiga en todo el siglo XXI y el más veterano en lograrlo (33 años). Celebración. pic.twitter.com/fkvmT682L5— OptaJose (@OptaJose) April 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия Сыч покорила Instagram стильным образом на фоне люксовых авто
Алексей Сливченко – о том, как Марино Пушич превратился в тень португальского экс-коуча «горняков»