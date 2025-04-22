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Испания
22 апреля 2025, 01:30 | Обновлено 22 апреля 2025, 01:32
27
0

Иско отпраздновал свой день рождения интересным рекордом Ла Лиги

Игрок Бетиса стал одним из главных героев матча против Жироны.

22 апреля 2025, 01:30 | Обновлено 22 апреля 2025, 01:32
27
0
Иско отпраздновал свой день рождения интересным рекордом Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги Бетис на выезде переиграл Жирону со счетом 3:1.

Одним из героев встречи стал Иско, который забил гол и отдал результативную передачу.

Интересен тот факт, что Иско стал самым возрастным игроком в 21 веке (33), кто сделал гол+пас в свой день рождения.

Если брать во внимание статистику после 25-го тура Ла Лиги, то Иско лидирует за этот период по показателям гол+пас:

  • 9 - Иско
  • 7 - Хулиан Альварес
  • 7 - Ферран Торрес
  • 7 - Анте Будимир
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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