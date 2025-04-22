Иско отпраздновал свой день рождения интересным рекордом Ла Лиги

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги Бетис на выезде переиграл Жирону со счетом 3:1.

Одним из героев встречи стал Иско, который забил гол и отдал результативную передачу.

Интересен тот факт, что Иско стал самым возрастным игроком в 21 веке (33), кто сделал гол+пас в свой день рождения.

Если брать во внимание статистику после 25-го тура Ла Лиги, то Иско лидирует за этот период по показателям гол+пас:

9 - Иско

7 - Хулиан Альварес

7 - Ферран Торрес

7 - Анте Будимир