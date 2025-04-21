Его команду боялась Бавария. Умер известный немецкий тренер Мюнхена-1860

На 77-м году жизни скончался известный немецкий футболист и тренер Вернер Лорант, который творил чудеса с командой «Мюнхен-1860».

Как футболист играл за «Боруссию» из Дортмунда, «Ганновер 96», «Шальке 04», «Айнтрахт». С последними в 1980 году победил в Кубке УЕФА.

Тренерскую карьеру начал в 1984 году. Сначала тренировал низколиговый «Хайдингсфельд» и «Викторию» из Кельна. В 1992 году стал тренером «Мюнхен-1860». Именно в этом клубе заработал себе имя не только в немецком футболе, но и в Европе.

За период работы с клубом Лорант вывел команду из третьего дивизиона в Бундеслигу. В сезоне 1999/00 смог вывести команду в Лигу чемпионов, но не смог преодолеть квалификационный раунд, проиграв «Лидсу» (1:3 по итогам двух матчей).

После того, как покинул мюнхенскую команду, работал в более чем 15 клубах, но нигде не задержался больше чем на год.

Умер после борьбы с тяжелым заболеванием.