ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение к корням. Форвард Униона перейдет в именитый клуб
Кевин Фолланд со следующего сезона будет играть за «Мюнхен-1860»
32-летний форвард клуба «Унион» Берлин Кевин Фолланд официально со следующего сезона перейдет в состав «Мюнхена-1860».
Футболист доиграет до конца текущего сезона в столичном коллективе, поскольку его контракт с «Унионом» рассчитан до лета этого года. Начиная с нового сезона Фолланд будет представлять цвета команды «Мюнхен-1860».
Пока что Кевину удалось появиться в четырех матчах этого сезона. Отличиться результативным действием игроку не удалось, однако Фолланд в одном из матчей заработал желтую карточку.
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