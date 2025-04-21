ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение к корням. Форвард Униона перейдет в именитый клуб

32-летний форвард клуба «Унион» Берлин Кевин Фолланд официально со следующего сезона перейдет в состав «Мюнхена-1860».

Футболист доиграет до конца текущего сезона в столичном коллективе, поскольку его контракт с «Унионом» рассчитан до лета этого года. Начиная с нового сезона Фолланд будет представлять цвета команды «Мюнхен-1860».

Пока что Кевину удалось появиться в четырех матчах этого сезона. Отличиться результативным действием игроку не удалось, однако Фолланд в одном из матчей заработал желтую карточку.