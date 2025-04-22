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22 апреля 2025, 10:40 | Обновлено 22 апреля 2025, 10:43
107
0

Другой уровень. Экс-игрок Лиона и Атлетико стал владельцем литовского клуба

Мусса Дембеле готовится к новому этапу жизни

22 апреля 2025, 10:40 | Обновлено 22 апреля 2025, 10:43
107
0
Другой уровень. Экс-игрок Лиона и Атлетико стал владельцем литовского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Мусса Дембеле

Форвард клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии Мусса Дембеле официально стал новым владельцем литовской команды «Миния», выступающей в Первой лиге страны.

Действующему футболисту удалось приобрести клуб благодаря собственной инвестиционной компании Triple M, которая также владеет коллективом «Манса» из Мали.

На сегодняшний день «Миния» занимает девятую строчку в национальном первенстве, имея в активе шесть баллов за пять матчей.

Другой уровень. Экс-игрок Лиона и Атлетико стал владельцем литовского клуба

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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