Другой уровень. Экс-игрок Лиона и Атлетико стал владельцем литовского клуба
Мусса Дембеле готовится к новому этапу жизни
Форвард клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии Мусса Дембеле официально стал новым владельцем литовской команды «Миния», выступающей в Первой лиге страны.
Действующему футболисту удалось приобрести клуб благодаря собственной инвестиционной компании Triple M, которая также владеет коллективом «Манса» из Мали.
На сегодняшний день «Миния» занимает девятую строчку в национальном первенстве, имея в активе шесть баллов за пять матчей.
Другой уровень. Экс-игрок Лиона и Атлетико стал владельцем литовского клуба
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