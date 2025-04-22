Форвард клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии Мусса Дембеле официально стал новым владельцем литовской команды «Миния», выступающей в Первой лиге страны.

Действующему футболисту удалось приобрести клуб благодаря собственной инвестиционной компании Triple M, которая также владеет коллективом «Манса» из Мали.

На сегодняшний день «Миния» занимает девятую строчку в национальном первенстве, имея в активе шесть баллов за пять матчей.

Другой уровень. Экс-игрок Лиона и Атлетико стал владельцем литовского клуба