Клуб Первой лиги обратится в Комитет этики и честной игры из-за арбитра

Главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил намерение руководства клуба обратиться в Комитет этики и честной игры из-за действий арбитра матча с «Кремнем» Вадима Запрутняка.

«Мы направим в Комитет этики и честной игры официальное письмо и в Комитет арбитров, к которому добавим видео всех фрагментов, подтверждающих лишенную объективности работу судейской бригады.

Ведь если мы хотим развивать игру и видеть прогресс нашего футбола, то не должно быть никакой предвзятости. Должна быть прозрачность».

Матч между «Подольем» и «Кремнем» завершился ничьей 1:1.