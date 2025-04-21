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Украина. Первая лига
21 апреля 2025, 20:20 | Обновлено 21 апреля 2025, 21:00
786
0

Клуб Первой лиги обратится в Комитет этики и честной игры из-за арбитра

Главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец хочет справедливости после матча с «Кремнем»

21 апреля 2025, 20:20 | Обновлено 21 апреля 2025, 21:00
786
0
Клуб Первой лиги обратится в Комитет этики и честной игры из-за арбитра
ФК Подолье. Сергей Ковалец

Главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил намерение руководства клуба обратиться в Комитет этики и честной игры из-за действий арбитра матча с «Кремнем» Вадима Запрутняка.

«Мы направим в Комитет этики и честной игры официальное письмо и в Комитет арбитров, к которому добавим видео всех фрагментов, подтверждающих лишенную объективности работу судейской бригады.

Ведь если мы хотим развивать игру и видеть прогресс нашего футбола, то не должно быть никакой предвзятости. Должна быть прозрачность».

Матч между «Подольем» и «Кремнем» завершился ничьей 1:1.

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судьи (арбитры) чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Подолье Хмельницкий инсайд
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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