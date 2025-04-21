Клуб Первой лиги обратится в Комитет этики и честной игры из-за арбитра
Главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец хочет справедливости после матча с «Кремнем»
Главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил намерение руководства клуба обратиться в Комитет этики и честной игры из-за действий арбитра матча с «Кремнем» Вадима Запрутняка.
«Мы направим в Комитет этики и честной игры официальное письмо и в Комитет арбитров, к которому добавим видео всех фрагментов, подтверждающих лишенную объективности работу судейской бригады.
Ведь если мы хотим развивать игру и видеть прогресс нашего футбола, то не должно быть никакой предвзятости. Должна быть прозрачность».
Матч между «Подольем» и «Кремнем» завершился ничьей 1:1.
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