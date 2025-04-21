Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Тренер Шахтера уже не верит в чемпионство
Тренер Шахтера Марино Пушич в комментарии клубному каналу оценил неожиданное поражение от Колоса со счетом 2:4 в матче чемпионата Украины.
«Если арбитрам нужно 10 или даже больше минут, чтобы оценить, был ли гол, то нужно такой мяч засчитывать. Конечно, мы чувствуем разочарование».
«У нас свой взгляд на этот эпизод. Мы чувствуем злость. И разочарование, потому что защитить титул теперь будет очень тяжело. Но мы сделали все, что могли. Теперь будем готовиться к новым матчам», – сказал Пушич.
Шахтер отстает от Динамо на 10 очков, но в новом туре УПЛ сыграет как раз с киевлянами.
⚒️ Маріно Пушич – про матч із «Колосом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 20, 2025
💬 «Слід пережити це розчарування всім разом і рухатися далі»#Shakhtar #ШахтарКолос pic.twitter.com/H0wGh6cMk3
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