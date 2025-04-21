Защитник Кривбасса прокомментировал первый гол за клуб

Игрок «Кривбасса» Александр Романчук прокомментировал разгромную победу команды над «Зарей» в матче 25-го тура УПЛ.

– Александр, поздравляем с победой и первым голом за «Кривбасс»! Эмоции переполняют?

– Спасибо, да! На фоне этого праздника, Пасхи, такого положительного Святого дня, мы сделали свой вклад и подарили, в первую очередь, нашим болельщикам, и себе, положительные эмоции. Удалось забить дебютный гол за команду. Все как планировалось и мечталось.

– Вспомни, как забил гол? Ты довольно эмоционально его отпраздновал.

– Я долго шел к первому голу за «Кривбасс». Сначала у меня так сказать отобрали гол в Киеве против «Динамо». Затем было много моментов в других играх, где я не попадал по воротам, или вратари выручали. И на фоне того, у меня это все накопилось, и, наконец, меня прорвало и удалось забить, поэтому так эмоционально.

Я понимал, что это важная игра для нас, и, если я забью, это будет ценно для команды. Но, думаю, нам нужно забывать победу, ведь это уже история, - нас ждут следующие очень важные игры. «Кривбассу» надо бороться за самые высокие места в турнирной таблице. Забивать голы, и, главное, не пропускать.