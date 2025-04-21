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Испания
21 апреля 2025, 19:36 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:47
367
2

Байер подтвердил договоренность об уходе Алонсо в Реал. Ждет решение

Карро признал, что у Хаби Алонсо есть право перебраться в Реал

21 апреля 2025, 19:36 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:47
367
2
Байер подтвердил договоренность об уходе Алонсо в Реал. Ждет решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Генеральный менеджер Байера Фернандо Карро подтвердил, что тренер Хаби Алонсо может покинуть команду, если получит предложение от мадридского Реала.

«В контракте Алонсо нет клаусулы, но есть договоренность. Если один клуб, за который он раньше выступал, придет с предложением, то мы не будем стоять на пути».

«Реал Мадрид? Хаби выступал за многие команды. Вдруг это будет предложение от Реала Сосьедад. Если серьезно, то мы ждем решение Алонсо. Я хочу сказать, что у нас прекрасные отношения».

«Конечно, я хочу, чтобы он остался в Байере», – сказал Карро.

Байер после успешного минувшего сезона уже вылетел из Кубка Германии и Лиги чемпионов, а в Бундеслиге отстает от Баварии на 8 очков и вряд ли защитит титул.

Ожидается, что Реал заменит Карло Анчелотти на Хаби Алонсо.

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Байер Реал Мадрид Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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fly
Клопп виглядає більш цікавим варіантом для Реалу. Щось не дуже віреться то Алонсо справиться с цим розсадником ранімих "небожитилів", яких пів складу в Реалі.
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+1
OKs100
Зачем ему Реал. Байер сильнее за Реал.
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0
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