Рейтинг WTА. Какое теперь место у Свитолиной? Падения Костюк и Калининой

21 апреля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Штутгарте и WTA 250 в Руане.

Чемпионка Руана Элина Свитолина улучшила одну позицию и поднялась на 17-е место.

Победительница Штутгарт Алена Остапенко вернулась в топ-20 и теперь идет 18-й.

Из изменений в топ-10: Елена Рыбакина покинула первую десятку, поскольку отказалась защищать прошлогодний трофей в Штутгарте. Вместо нее на 10-ю позицию поднялась Эмма Наварро.

Первой ракеткой остается Арина Соболенко, в топ-3 также входят Ига Свентек и Джессика Пегула. Коко Гауфф и Мэдисон Киз четвертая и пятая соответственно.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины. Марта Костюк не сыграла в Штутгарте, где в 2024 дошла до финала. Марта опустилась на 11 мест и теперь 36-я.

Стародубцева вернулась в топ-100 – 99-я.

Даяна Ястремская осталась 46-й. Ангелина Калинина потеряла девять строчек, Дарья Снигур – восемь, Анастасия Соболева – семь, Леся Цуренко – два.

Александра Олейникова прибавила девять мест, а Катарина Завацкая опустилась на 18 строчек.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга WTA поднялась Чжан Шуай – она теперь 10-я.

Людмила Киченок сохранила девятую позицию. В первой сотне из украинок также Надежда Киченок (47-я) и Марта Костюк (56-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

Гонка на WTA Finals 2025