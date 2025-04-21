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  4. Рейтинг WTА. Какое теперь место у Свитолиной? Падения Костюк и Калининой
WTA
21 апреля 2025, 18:44 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:07
1022
0

Рейтинг WTА. Какое теперь место у Свитолиной? Падения Костюк и Калининой

Елена Рыбакина выпала из топ-10, Алена Остапенко вернулась в первую двадцатку

21 апреля 2025, 18:44 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:07
1022
0
Рейтинг WTА. Какое теперь место у Свитолиной? Падения Костюк и Калининой
WTA. Элина Свитолина

21 апреля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Штутгарте и WTA 250 в Руане.

Чемпионка Руана Элина Свитолина улучшила одну позицию и поднялась на 17-е место.

Победительница Штутгарт Алена Остапенко вернулась в топ-20 и теперь идет 18-й.

Из изменений в топ-10: Елена Рыбакина покинула первую десятку, поскольку отказалась защищать прошлогодний трофей в Штутгарте. Вместо нее на 10-ю позицию поднялась Эмма Наварро.

Первой ракеткой остается Арина Соболенко, в топ-3 также входят Ига Свентек и Джессика Пегула. Коко Гауфф и Мэдисон Киз четвертая и пятая соответственно.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины. Марта Костюк не сыграла в Штутгарте, где в 2024 дошла до финала. Марта опустилась на 11 мест и теперь 36-я.

Стародубцева вернулась в топ-100 – 99-я.

Даяна Ястремская осталась 46-й. Ангелина Калинина потеряла девять строчек, Дарья Снигур – восемь, Анастасия Соболева – семь, Леся Цуренко – два.

Александра Олейникова прибавила девять мест, а Катарина Завацкая опустилась на 18 строчек.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга WTA поднялась Чжан Шуай – она теперь 10-я.

Людмила Киченок сохранила девятую позицию. В первой сотне из украинок также Надежда Киченок (47-я) и Марта Костюк (56-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

Гонка на WTA Finals 2025

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Паула Бадоса Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Эмма Наварро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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