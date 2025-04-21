Сергей КОВАЛЕЦ: «В Словакии арбитр при ошибке извиняется»

Главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец во время эксклюзивного интервью Sport.ua, вспомнил случай с арбитром в Словакии.

«Помнится, когда мне приходилось работать тренером в Словакии, то после безосновательно назначенного в ворота возглавляемого мной »Татрана" из Прешова пенальти арбитр пересмотрел момент на видео, пришел в раздевалку нашей команды и извинился. И даже заявил в прессе, что допустил ошибку.

Скажу больше: рефери в словацком футболе дает интервью как до матча, так и после матча. И это нормально. Именно поэтому Иван Кружляк судит поединки Лиги чемпионов, Лигу Европы. Если же наш арбитр навредил, то ответственные за судейство люди его почему-то всячески защищают. Но это стоит делать тогда, когда это действительно необходимо, а не каждый раз после очередного произвола», – рассказал Ковалец.