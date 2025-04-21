От Амарилду до Алиссона: символическая сборная бразильцев Ромы

21 апреля исполняется 70 лет легендарному бразильскому полузащитнику Тонинью Серезу. Математически главным европейским клубом для него была «Сампдория», в составе которой он стал чемпионом Италии, и за которую отыграл примерно полторы сотни матчей. Однако мне, как бы это ни было парадоксально (ведь в 1980-е Серию А по нашему телевидению не транслировали, это уже в эпоху Интернета можно удовлетворить вкус футбольного гурмана, приобщившись к изысканности того времени), он запомнился больше в футболке «Ромы», своими голами в финалах помог «волкам» отпраздновать завоевание Кубка Италии. Наблюдая за игрой нынешней «Ромы» (понятно, что команда из Вечного города сейчас находится в фокусе внимания украинских любителей футбола из-за Артема Довбика), ловлю себя на мысли, что зря они пренебрегают услугами кудесников мяча (бразильский паспорт, да и то вместе с итальянским имеет разве что третий вратарь). Именно бразильцы привносили в свое время изюминки в игру «романисти». И юбилей одного из них – чем не повод вспомнить и других? Всего их было в «Роме», кстати, около полусотни.

Вратарь: Алиссон Беккер (родился в 1992 г.)

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Может, сейчас и кажется, что Алиссон и «Ливерпуль» – это неделимые понятия, но ливерпулианцем бразильский голкипер немецкого происхождения стал после киевского финала Лиги чемпионов и неудачной игры в воротах мерсисайдцев Лориса Кариуса. Более 72 млн евро заплатил «Ливерпуль» «Роме» за Алиссона! И именно в полуфинальном противостоянии «Ливерпуль» – «Рома» в Лиге чемпионов-2017/18, несмотря на его высокую результативность (общий счет двух матчей – 7:6 в пользу команды Юргена Клоппа), Алиссон привлек внимание менеджмента ливерпулианцев. Ну, и в том сезоне именно Алиссон – еще вратарь «Ромы» – был признан лучшим голкипером Лиги чемпионов.

Защитники: Додо (родился в 1992 г.), Алдаир (родился в 1965 г.), Рожер Ибаньес (родился в 1998 г.), Кафу (родился в 1970 г.)

Слева в защите расположу левшу Додо. Для него «Рома» в свое время стала первым европейским клубом в карьере. Он запомнился мало присущей, честно говоря, бразильским защитникам игровой дисциплиной, ведь сосредотачивался преимущественно на оборонительных обязанностях, был довольно цепким в отборе. Вероятно, время, проведенное в «Роме», можно назвать лучшим для его карьеры, ведь именно тогда он стремительно рос в цене, и обратил на себя внимание «Интера». Впрочем, полностью раскрыть свой талант за пределами Рима он так и не смог, хотя после этого защищал цвета нескольких уважаемых клубов как на Апеннинах, так и на родине.

Алдаир отслужил «Роме» верой и правдой немало лет. Вероятно, матчем-бенефисом для него стала игра против «Галатасарая» в розыгрыше Кубка УЕФА в сезоне-1992/93. Тогда бразильский защитник отметился дублем в воротах стамбульского клуба: сначала с острого угла практически с линии вратарской площадки мощно и точно пробил, не оставив шансов Хайреттину Демирбашу, а уже в компенсированное ко 2-му тайму время неотразимо ударил издали.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алдаир против Майкла Оуена

Рожер Ибаньес еще совсем недавно цементировал центр обороны «Ромы», в частности в сезон триумфа «романисти» в Лиге конференций три года назад. Прошел с командой весь победный путь. И отметился голом в ворота модного ныне норвежского клуба «Буде-Глимт» на 84-й минуте домашнего матча группового этапа. В целом «романисти» и «Глимт» в том сезоне сыграли между собой 4 матча в течение розыгрыша Лиги конференций (примечательно, что в самой первой игре норвежцы выиграли со счетом 6:1 у будущего победителя турнира). Рожер в высоком прыжке головой точно пробил по воротам, и мяч едва-едва, но пересек линию ворот. В то же время подчеркну, что именно в той игре Ибаньес действовал на позиции левого защитника. Добавлю, что против нашей «Зари» Ибаньес играл справа в защите в той Лиге конференций, а все остальные матчи сыграл на позиции центрдефа. В том числе и в крайне важной ответной полуфинальной игре против «Лестера», и в финале против «Фейенорда». В этих двух матчах у соперников так и не получилось преодолеть защиту «джалло-росси».

Что и говорить, Кафу – уникальный игрок. 2-кратный чемпион мира, единственный участник трех подряд финалов мундиалей. За «Рому» сыграл более двух сотен матчей. Лучшей, вероятно, была выездная игра чемпионата Италии против «Фиорентины» в сезоне-1999/00, когда бразилец отметился двумя голами, хотя бомбардирство к его отличительным чертам никогда не относилось. Его игровые достоинства иные: игра в отборе, великолепное видение поля, ювелирный длинный пас. Тогда во Флоренции Кафу (играл на позиции правого полузащитника) двумя сумасшедшими ударами издалека фактически принес победу своей команде. Но вот после 24 февраля 2022 года легендарный капитан чемпионской Бразилии посетил болота и раздал там множество комплиментов террористическому государству и его гражданам, чем изрядно запятнал свою биографию.

Альтернатив в центре защиты может быть немало: Жуан, Жуан Жезус, Леандру Кастан, Антониу Карлос Загу. Издавна говорили, что, мол, оборона – не лучшее бразильское звено. А когда речь идет об Италии, то уж где-где, а там в состоянии взрастить умелых собственных мастеров разрушения атак соперников. Но, видите, как: исторически в составе «Ромы» отнюдь не последнюю защитную скрипку играли именно земляки Пеле.

Полузащитники: Тонинью Серезу (родился в 1955 г.), Сисинью (родился в 1980 г.), Эмерсон (родился в 1976 г.), Жулиу Баптиста (родился в 1981 г.), Фалькау (родился в 1953 г.)

Нынешний юбиляр – из той легендарной сборной Бразилии 1982 г., которую многие считают сильнейшей Бразилией из тех, что не выигрывали чемпионат мира. Как по мне, утверждение противоречивое, ведь игроки тогда в распоряжении Теле Сантаны действительно были замечательные. Да вот играли они не в футбол, а в мяч, наслаждаясь процессом, в то же время не давая результата. А Энцо Беарзот и Паоло Росси тогда напомнили кудесникам мяча, что в футболе выигрывает тот, кто больше забивает, а не тот, кто эстетику ставит выше результата. Как бы то ни было, а Тонинью Серезу был одним из заметных игроков той сантановской команды (хотя суровый усач и допустил в игре против итальянцев результативную ошибку, которую Росси не простил). И, кстати, именно матч Италия – Бразилия на мундиале-82 послужил отличной рекламой для бразильцев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тонинью Серезу против Микаеля Лаудрупа

На них обратила внимание Серия А – самая богатая в то время лига футбольного мира. Тонинью Серезу оказался в «Роме», адаптироваться в которой ему очень помог соотечественник и товарищ по сантановской сборной-1982 Фалькау. Тониньо Серезу отметился голом изысканной красоты в финале Коппа Италия 1984 г. против «Вероны» (первая игра на выезде): великолепный удар издали! Он поставил победную точку в ответной игре финала Кубка Италии против «Сампдории» в 1986 г.: откликнулся на подачу с правого фланга Стефано Импалломени (на карьере этого талантливого полузащитника чуть позже фактически поставил крест Алессандро Костакурта, сломав парню сразу и большую, и малую берцовые кости в жестком столкновении) и головой направил мяч в ворота «дориани». Что ж, Тонинью Серезу вполне можно считать игроком, внесшим определяющий вклад в завоевание римлянами двух трофеев в середине 1980-х.

Сисинью – в помощь Кафу на правый фланг. Стоило, конечно, еще хорошенько поломать голову над тем, кого из них поставить в полузащиту, а кого – в защиту. В конце концов, решил расположить Сисинью выше. Невысокий (171 см) быстроногий уроженец Прадополиса на протяжении своей игровой карьеры немало поскитался по разным странам. В составе «Ромы» стал обладателем Кубка Италии, а также запомнился голами в ворота «Фиорентины» дома (лучше всех сориентировался в штрафной площадке гостей) и в выездном матче против «Сампдории» (поставил голевую точку в быстрой контратаке, отыграл тот матч на позиции правого полузащитника) в сезоне-2007/08.

Опорник из опорников Эмерсон поиграл за множество известных европейских клубов в ведущих лигах континента. Впрочем, именно в «Роме» он мне запомнился больше, чем где-либо. Отмечу его роль в чемпионстве римлян в сезоне-2000/01. В течение того сезона Эмерсон длительное время лечился от тяжелой травмы – разрыва крестообразной связки. Но как только он залечил ее, сразу приступил к голевому делу, несмотря на большее тяготение к защитной работе. В двух выездных матчах против «Болоньи» и «Виченцы» Эмерсон забивал важные голы (неотразимым ударом правой из пределов штрафной площади и левой мимо защитников в толчее у ворот), а победы над теми соперниками, в конце концов, существенно повысили шансы «романисти» на скудетто. Их они, в итоге, и не упустили.

А вот Жулиу Баптиста был больше ориентирован на атаку с упором на левый фланг. 185-сантиметровый крепыш давал огромный объем работы на поле и нередко голами завершал атакующие усилия команды. Его лучший сезон в «Роме» – 2008/09, а любимый оппонент – «Сампдория», в воротах которой он за два матча серии А отличился в том сезоне четыре раза. Дома «романисти» обыграли «дориани» со счетом 2:0, на выезде была зафиксирована ничья 2:2.

И Фалькау был важной составляющей сборной Бразилии под руководством Теле Сантаны, и он сполна ощутил горечь поражения от итальянцев в 1982-м. Но была и особенность: на мундиале-82 Фалькау участвовал уже как игрок «Ромы». В сезоне-1981/82 он проявил особое отношение к «Кальяри», забив 4 гола в ворота «изолани» за 2 матча Серии А. В чемпионстве-1982/83 Фалькау, или 8-й царь Рима (прозвище как нельзя более красноречиво, не так ли?) сыграл очень важную роль. В частности, он открыл счет в матче-скудетто (таковым он оказался, правда, впоследствии, когда «Юве» было засчитано поражение в матче против «Интера» за фанатские беспорядки) против «Авеллино» умопомрачительным ударом со штрафного в девятку. 50-тысячная аудитория на «Олимпико ди Рома» (ныне – «Стадио Олимпико») просто неистовствовала, несмотря на обильный дождь (спасительного козырька над трибунами тогда еще не было). Кстати, и к «Авеллино», будучи действующим игроком, Фалькау относился по-особенному, ведь в сезоне-1983/84 отметился дублем в воротах бело-зеленых «волков»: сначала - головой с близкого расстояния, а затем – мощным ударом издали.

Нападающий: Амарилду (родился в 1939 г.)

Конечно, можно вспомнить из нападающих «Ромы» и Мансини, и Родригу Таддеи, однако они, в конце концов, получили итальянские паспорта, поэтому и назвать их чистыми бразильцами было бы не совсем верно. А вот знаменитый чемпион мира-1962 Амарилду был 100%-ным бразильцем. Эль Гарото имел выдающийся талант и сложный характер. За «Рому» играл в начале 1970-х, перейдя из «Фиорентины» (играл, к слову, за «фиалок» в Киеве против «Динамо» в 1969-м). На заре римского этапа своей карьеры отметился двумя голами в ворота «Виченцы»: с пенальти и головой с линии вратарской площадки. И в следующем сезоне Амарилду расписался в воротах «бьянко-росси»: замечательный дальний удар левой ногой.

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Ни одна из стран – поставщиков легионеров в «Рому» – не имела такого многочисленного представительства в летописи «волков», как Бразилия. Не стоит ли римлянам вновь обратиться за помощью к родине «пентакампеонов»? «Не хватает Довбику бразильского плеймейкера», – такое мнение услышал от своего товарища – нашего соотечественника, заболевшего «Ромой» со времен ее скудетто на рубеже ХХ и ХХІ веков. Согласны с этим утверждением?

Алексей РЫЖКОВ