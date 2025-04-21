ВИДЕО. Монфис шутит по поводу Uber XL, который заказала Свитолина

Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал в социальной сети забавное видео с Элиной Свитолиной из аэропорта в Мадриде, куда они прилетели на турнир.

«Мы только что прилетели в Мадрид. И моя жена говорит мне, что заказала Uber XL. Ну, смотрите сами. Вот он – Uber XL.

Ну все, теперь она выигрывает турниры – и сразу Uber XL заказывает!», – шутит Монфис.

Отметим, что накануне, после победы Элины в финале турнира в Руане, Гаэль и Элина вылетели в Мадрид на частном самолете.

ВИДЕО. Гаэль Монфис шутит с Элиной