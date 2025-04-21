ВИДЕО. Монфис шутит по поводу Uber XL, который заказала Свитолина
Гаэль Монфис опубликовал в социальной сети забавное видео
Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал в социальной сети забавное видео с Элиной Свитолиной из аэропорта в Мадриде, куда они прилетели на турнир.
«Мы только что прилетели в Мадрид. И моя жена говорит мне, что заказала Uber XL. Ну, смотрите сами. Вот он – Uber XL.
Ну все, теперь она выигрывает турниры – и сразу Uber XL заказывает!», – шутит Монфис.
Отметим, что накануне, после победы Элины в финале турнира в Руане, Гаэль и Элина вылетели в Мадрид на частном самолете.
ВИДЕО. Гаэль Монфис шутит с Элиной
🗣️ « Ça y est, ça gagne des tournois et ça prend des Uber XL »— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 20, 2025
Gael Monfils, arrivé à Madrid après le titre d’Elina Svitolina à Rouen. 🤣🇫🇷 pic.twitter.com/orTO2p68gP
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