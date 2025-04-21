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21 апреля 2025, 19:18 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:21
435
0

ВИДЕО. Монфис шутит по поводу Uber XL, который заказала Свитолина

Гаэль Монфис опубликовал в социальной сети забавное видео

21 апреля 2025, 19:18 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:21
435
0
ВИДЕО. Монфис шутит по поводу Uber XL, который заказала Свитолина
Instagram. Элина Свитолина

Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал в социальной сети забавное видео с Элиной Свитолиной из аэропорта в Мадриде, куда они прилетели на турнир.

«Мы только что прилетели в Мадрид. И моя жена говорит мне, что заказала Uber XL. Ну, смотрите сами. Вот он – Uber XL.

Ну все, теперь она выигрывает турниры – и сразу Uber XL заказывает!», – шутит Монфис.

Отметим, что накануне, после победы Элины в финале турнира в Руане, Гаэль и Элина вылетели в Мадрид на частном самолете.

ВИДЕО. Гаэль Монфис шутит с Элиной

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Элина Свитолина Гаэль Монфис
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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