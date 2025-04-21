Вратарь Шахтера: «У нас ДНК чемпионов. И у нас еще есть Кубок Украины»
Фесюн коротко оценил провал в матче с Колосом
Вратарь Шахтера Кирилл Фесюн отреагировал на поражение от Колоса 2:4 в матче чемпионата Украины.
«Будем разбираться, больше ничего не могу сказать. Будем разбираться со всеми проблемами и, надеюсь, достойно выйдем из всего этого».
«Пропущенные голы? Буду анализировать, нужно посмотреть. Таблица? У нас ДНК чемпионов, кроме того, у нас еще есть Кубок Украины», – сказал Фесюн.
В новом туре Шахтер сыграет против Динамо, а в середине недели команда сразится с Полесьем в полуфинале Кубка Украины.
Команда Марино Пушича отстает от киевлян в таблице на 10 очков.
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