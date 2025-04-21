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  4. Вратарь Шахтера: «У нас ДНК чемпионов. И у нас еще есть Кубок Украины»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 17:31 | Обновлено 21 апреля 2025, 17:32
596
8

Вратарь Шахтера: «У нас ДНК чемпионов. И у нас еще есть Кубок Украины»

Фесюн коротко оценил провал в матче с Колосом

21 апреля 2025, 17:31 | Обновлено 21 апреля 2025, 17:32
596
8
Вратарь Шахтера: «У нас ДНК чемпионов. И у нас еще есть Кубок Украины»
ФК Шахтер

Вратарь Шахтера Кирилл Фесюн отреагировал на поражение от Колоса 2:4 в матче чемпионата Украины.

«Будем разбираться, больше ничего не могу сказать. Будем разбираться со всеми проблемами и, надеюсь, достойно выйдем из всего этого».

«Пропущенные голы? Буду анализировать, нужно посмотреть. Таблица? У нас ДНК чемпионов, кроме того, у нас еще есть Кубок Украины», – сказал Фесюн.

В новом туре Шахтер сыграет против Динамо, а в середине недели команда сразится с Полесьем в полуфинале Кубка Украины.

Команда Марино Пушича отстает от киевлян в таблице на 10 очков.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос Кирилл Фесюн
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 8
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AndiM
Вони хоч розуміють , що мелять? 
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+3
D1927K
Хто у вас конкретно побував з чемпіонів, що залишив днк?
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+3
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McLay
Він хоч розуміє що таке ДНК.
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+1
Sashko57
ДНК може і є, а хромосом не хватає.
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0
Saar
🤣🤣🤣
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0
Фанькин кот
А у тебя ДНК лавочника! Пришёл ведь из Колоса и от него же напропускал! Очень всё это подозрительно выглядит...
Трубин и Ризнык столько бы не пропустили от жалких "колхозников"!😡🤬
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-2
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