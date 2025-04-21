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Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 16:56 | Обновлено 21 апреля 2025, 17:44
953
5

Тренер Колоса: «Никаких премий за победу над Шахтером не будет»

Костышин рассказал о системе премиальных в Колосе

21 апреля 2025, 16:56 | Обновлено 21 апреля 2025, 17:44
953
5
Тренер Колоса: «Никаких премий за победу над Шахтером не будет»
ФК Шахтер. Руслан Костышин

Колос в матче УПЛ неожиданно обыграл Шахтер со счетом 4:2, однако тренер Руслан Костышин рассказал, что футболистам премии за этот успех не дадут.

«У нас все еще не ахти какая позиция в таблице. И после таких побед, статусных побед, игроки могут как попасть в зону ненужного внимания, так и стать лучше. Работа тренера – остановить их, если их на небеса куда-то понесет после такого».

«Премии? Никаких премий не будет. Когда я пришел, то у нас есть договоренность – мы поменяли систему премий».

«Премии только по итогам сезона. Если останемся в УПЛ, то игроков не обидят«, – сказал Костышин.

Колос с 27 очками занимает 10-е место.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос Руслан Костышин
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 5
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turist86
Ну звісно не буде, а то податкова прочитає 
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Фанькин кот
Врёт как цыган на базаре! Полюбому ОПЗЖисты поганые суркисы уже занесли чемодан бабла ОПЗЖистам поганым засухам. Раздадут чёрным налом. Ясно дело, все будут вдохновенно врать, что ни гроша ломаного не получили👹👹👹
Интернет гудит, что каждому участвующему в игре "колхознику"  отвалили по сто тыщ зелени💵.
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