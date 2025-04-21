Тренер Колоса: «Никаких премий за победу над Шахтером не будет»

Колос в матче УПЛ неожиданно обыграл Шахтер со счетом 4:2, однако тренер Руслан Костышин рассказал, что футболистам премии за этот успех не дадут.

«У нас все еще не ахти какая позиция в таблице. И после таких побед, статусных побед, игроки могут как попасть в зону ненужного внимания, так и стать лучше. Работа тренера – остановить их, если их на небеса куда-то понесет после такого».

«Премии? Никаких премий не будет. Когда я пришел, то у нас есть договоренность – мы поменяли систему премий».

«Премии только по итогам сезона. Если останемся в УПЛ, то игроков не обидят«, – сказал Костышин.

Колос с 27 очками занимает 10-е место.