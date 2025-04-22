Реал Мадрид: «Это потеря исторической личности. Покойся с миром»

В понедельник, 21 апреля 2025 года, стало известно о смерти Папы Римского Франциска.

На смерть Папы Римского отреагировал мадридский «Реала», который оставил сообщение на своей официальной странице.

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Папы Франциска.

«Реал Мадрид» хочет выразить соболезнования всему католическому сообществу по поводу потери исторической и универсальной личности.

На протяжении всего своего понтификата, отмеченного масштабом его великого наследия, Папа Франциск представлял огромный дух солидарности и поддержки наиболее обездоленных и уязвимых людей.

Папа Франциск умер в возрасте 88 лет. Покойся с миром», – сообщила пресс-служба «Реала».

Из-за смерти Папы было отменено четыре матча Серии А.