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  4. Реал Мадрид: «Это потеря исторической личности. Покойся с миром»
Испания
22 апреля 2025, 00:22 |
591
0

Реал Мадрид: «Это потеря исторической личности. Покойся с миром»

21 апреля стало известно о смерти Папы

22 апреля 2025, 00:22 |
591
0
Реал Мадрид: «Это потеря исторической личности. Покойся с миром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Папа Римський Франциск

В понедельник, 21 апреля 2025 года, стало известно о смерти Папы Римского Франциска.

На смерть Папы Римского отреагировал мадридский «Реала», который оставил сообщение на своей официальной странице.

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Папы Франциска.

«Реал Мадрид» хочет выразить соболезнования всему католическому сообществу по поводу потери исторической и универсальной личности.

На протяжении всего своего понтификата, отмеченного масштабом его великого наследия, Папа Франциск представлял огромный дух солидарности и поддержки наиболее обездоленных и уязвимых людей.

Папа Франциск умер в возрасте 88 лет. Покойся с миром», – сообщила пресс-служба «Реала».

Из-за смерти Папы было отменено четыре матча Серии А.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид смерть Папа Римский Франциск
Дмитрий Олейник Источник: ФК Реал Мадрид
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