Эпицентр – Металлист 1925 – 2:1. Видео голов и обзор матча
Лидер Первой лиги одержал волевую победу
В чемпионской группе Первой лиги в субботу, 19 апреля, состоялся матч «Эпицентр» – «Металлист 1925». Команда Сергея Нагорняка одержала победу со счетом 2:1.
Счет в матче открыли гости. На 22-й минуте Владлен Юрченко вывел «Металлист 1925» вперед. Команда Патрика ван Леувена могла закрепить свое преимущество, но на 30-й минуте Вячеслав Чурко не реализовал пенальти.
Расплата была быстрой. На 33-й минуте Иван Бендера сравнял счет. А в начале второй половины матча Андрей Беженар принес победу «Эпицентру».
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 19 апреля
«Эпицентр» – «Металлист 1925» – 2:1
Голы: Бендера, 33, Беженар, 52 – Юрченко, 22.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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