Экс-игрок Динамо помог любительскому клубу разгромить соперника 10:0

18 апреля состоялся матч 13-го тура любительского чемпионата Украины по футболу, в котором встретились ФК «Лесное» (Киевская область) и ФК «Феникс» (Подмонастырь, Львоская область).

Хозяева разгромили соперника со счетом 10:0 – результативными действиями отметились сразу 12 (!) футболистов «Лесное». Участие в разгроме принимал и бывший игрок киевского «Динамо» Сергей Рыбалка – он отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

Благодаря этой победе клуб из Киевской области набрал 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет два очка. «Феникс» разместился на восьмой позиции (12 зачетных пунктов).

Любительский чемпионат Украины, 13-й тур. 18 апреля

Лесное – Феникс – 10:0

Голы: Корсун (2), Коваль, Волошин, Рыбалка, Лыга, Коваленко, Литвишко, Чепурной, Морозенко.

Видеозапись матча: