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  4. Федорчук назвал 2 команды, которые напрямую выйдут в УПЛ
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 14:50 |
509
1

Федорчук назвал 2 команды, которые напрямую выйдут в УПЛ

Известный эксперт дает больше шансов «Эпицентру» и «Металлисту 1925»

21 апреля 2025, 14:50 |
509
1
Федорчук назвал 2 команды, которые напрямую выйдут в УПЛ
Олег Федорчук

Известный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал 2 команды, которые напрямую выйдут в УПЛ на следующий сезон:

«Я не буду оригиналом, когда скажу, что первое место достанется футболистам «Эпицентра». Отдам должное продуктивной работе тренерского штаба, великолепному микроклимату в команде, что, прежде всего, сказывается на бойцовских качествах. Неудивительно, что в стартовых турах группы «Чемпионская» подопечные Сергея Нагорняка одержали три волевые победы подряд. Хотя в рядах «Эпицентра» ощущается отсутствие травмированного опорного полузащитника Андрея Липовуза, который не только надежен в отборе, но удачно действует и борьбе за верховые мячи при розыгрыше стандартных положений.

Второе место отдам «Металлисту 1925», который сейчас занимает лишь пятую позицию. К сожалению, игра слобожанцев вызывает немало нареканий, бросается в глаза, что они постоянно проваливают вторые таймы. Значит, во время подготовительного процесса были какие-то просчеты. Еще одно уязвимое место харьковчан – оборона, которая часто напоминает проходной двор. Все же, на мой взгляд, в заключительных матчах «Металлист 1925» сумеет собраться и наверстает упущенное».

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чемпионат Украины по футболу Олег Федорчук Первая лига Украины Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский инсайд Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Victor673256ua
По Епіцентру питань нема. А от Металіст 1925 поки зовсім не вражає
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