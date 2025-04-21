Федорчук назвал 2 команды, которые напрямую выйдут в УПЛ

Известный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал 2 команды, которые напрямую выйдут в УПЛ на следующий сезон:

«Я не буду оригиналом, когда скажу, что первое место достанется футболистам «Эпицентра». Отдам должное продуктивной работе тренерского штаба, великолепному микроклимату в команде, что, прежде всего, сказывается на бойцовских качествах. Неудивительно, что в стартовых турах группы «Чемпионская» подопечные Сергея Нагорняка одержали три волевые победы подряд. Хотя в рядах «Эпицентра» ощущается отсутствие травмированного опорного полузащитника Андрея Липовуза, который не только надежен в отборе, но удачно действует и борьбе за верховые мячи при розыгрыше стандартных положений.

Второе место отдам «Металлисту 1925», который сейчас занимает лишь пятую позицию. К сожалению, игра слобожанцев вызывает немало нареканий, бросается в глаза, что они постоянно проваливают вторые таймы. Значит, во время подготовительного процесса были какие-то просчеты. Еще одно уязвимое место харьковчан – оборона, которая часто напоминает проходной двор. Все же, на мой взгляд, в заключительных матчах «Металлист 1925» сумеет собраться и наверстает упущенное».