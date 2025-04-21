Олег ФЕДОРЧУК: «Оборона Металлиста 1925 напоминает проходной двор»

Известный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua назвал перволиговые команды, которые получат прямые путевки в УПЛ:

– Я не буду оригиналом, когда скажу, что первое место достанется футболистам «Эпицентра». Отдам должное продуктивной работе тренерского штаба, замечательному микроклимату в команде, что, прежде всего, сказывается на бойцовских качествах. Неудивительно, что в стартовых турах группы «Чемпионская» подопечные Сергея Нагорняка одержали три волевые победы подряд. Хотя в рядах «Эпицентра» ощущается отсутствие травмированного опорного полузащитника Андрея Липовуза, который не только надежен в отборе, но удачно действует и борьбе за верховые мячи при розыгрыше стандартных положений.

– На девять очков «Эпицентр» оторвался от ближайших преследователей – «Кудривки», «Полтавы», «Агробизнеса». Кому из них отдаете предпочтение в борьбе за второе проходное место в элиту?

– «Металлисту 1925», который сейчас занимает лишь пятую позицию. К сожалению, игра слобожанцев вызывает немало нареканий, бросается в глаза, что они постоянно проваливают вторые таймы. Значит, во время подготовительного процесса были какие-то просчеты. Еще одно уязвимое место харьковчан – оборона, которая часто напоминает проходной двор. Все же, на мой взгляд, в заключительных матчах «Металлист 1925» сумеет собраться и наверстает упущенное.

А вот на участие в переходных матчах с аутсайдерами УПЛ будут претендовать «Кудривка», «Полтава» и «Агробизнес», однако, как по мне, у них будет мало шансов повыситься в классе.

– Помнится, перед началом второго этапа многие эксперты отдавали предпочтение командам из группы «А».

– Как по мне, силы участников примерно равны. Что же до прогнозов специалистов, то их сильно подвел «Агробизнес», который в первых трех турах группы «Чемпионская» умудрился набрать лишь одно очко. Этот провал можно объяснить слабой игрой подопечных Александра Чижевского в атаке. Но у них еще есть возможность реабилитироваться.

Ранее что главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал, что помогло его подопечным переиграть «Металлист 1925».