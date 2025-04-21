Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Оборона Металлиста 1925 напоминает проходной двор»
Украина. Первая лига
21 апреля 2025, 13:16 |
167
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Оборона Металлиста 1925 напоминает проходной двор»

Эксперт подвел итоги очередного тура в Первой лиге

21 апреля 2025, 13:16 |
167
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Оборона Металлиста 1925 напоминает проходной двор»
Олег Федорчук

Известный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua назвал перволиговые команды, которые получат прямые путевки в УПЛ:

– Я не буду оригиналом, когда скажу, что первое место достанется футболистам «Эпицентра». Отдам должное продуктивной работе тренерского штаба, замечательному микроклимату в команде, что, прежде всего, сказывается на бойцовских качествах. Неудивительно, что в стартовых турах группы «Чемпионская» подопечные Сергея Нагорняка одержали три волевые победы подряд. Хотя в рядах «Эпицентра» ощущается отсутствие травмированного опорного полузащитника Андрея Липовуза, который не только надежен в отборе, но удачно действует и борьбе за верховые мячи при розыгрыше стандартных положений.

– На девять очков «Эпицентр» оторвался от ближайших преследователей – «Кудривки», «Полтавы», «Агробизнеса». Кому из них отдаете предпочтение в борьбе за второе проходное место в элиту?

– «Металлисту 1925», который сейчас занимает лишь пятую позицию. К сожалению, игра слобожанцев вызывает немало нареканий, бросается в глаза, что они постоянно проваливают вторые таймы. Значит, во время подготовительного процесса были какие-то просчеты. Еще одно уязвимое место харьковчан – оборона, которая часто напоминает проходной двор. Все же, на мой взгляд, в заключительных матчах «Металлист 1925» сумеет собраться и наверстает упущенное.

А вот на участие в переходных матчах с аутсайдерами УПЛ будут претендовать «Кудривка», «Полтава» и «Агробизнес», однако, как по мне, у них будет мало шансов повыситься в классе.

– Помнится, перед началом второго этапа многие эксперты отдавали предпочтение командам из группы «А».

– Как по мне, силы участников примерно равны. Что же до прогнозов специалистов, то их сильно подвел «Агробизнес», который в первых трех турах группы «Чемпионская» умудрился набрать лишь одно очко. Этот провал можно объяснить слабой игрой подопечных Александра Чижевского в атаке. Но у них еще есть возможность реабилитироваться.

Ранее что главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал, что помогло его подопечным переиграть «Металлист 1925».

По теме:
Александр КУЧЕР: «Нужно разобраться с вратарями. Сами себе забиваем»
Один из лидеров Левого Берега сможет сыграть в следующем туре УПЛ
Минай – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча
Олег Федорчук Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Полтава Агробизнес Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пасхальная таблица УПЛ после 25-го тура. Динамо, Александрия, Шахтер
Футбол | 21 апреля 2025, 06:23 14
Пасхальная таблица УПЛ после 25-го тура. Динамо, Александрия, Шахтер
Пасхальная таблица УПЛ после 25-го тура. Динамо, Александрия, Шахтер

Киевская команда уверенно лидирует, Александрия отстает на 6 очков

Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Бокс | 21 апреля 2025, 07:47 2
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»

«Железный Майк» – о смерти Формана

Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Футбол | 21.04.2025, 01:00
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Теннис | 20.04.2025, 18:37
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров
Футбол | 21.04.2025, 12:56
Президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров
Президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 8
Бокс
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
20.04.2025, 01:15 3
Снукер
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
20.04.2025, 17:38 1
Футбол
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
19.04.2025, 09:04 3
Бокс
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 1
Футбол
Экс-тренер сборной Украины по борьбе поехал работать в россию
Экс-тренер сборной Украины по борьбе поехал работать в россию
19.04.2025, 19:00 4
Другие виды
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 444
Футбол
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:09 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем