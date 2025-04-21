Минай – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Минай» – «Виктория». Хозяева проиграли со счетом 0:1. Это поражение стало для «Миная» первым домашним в 2025 году.

Судьбу матча решил единственный гол. На 44-й минуте полузащитник «Виктории» Максим Бойко принес победу своей команде.

«Минай» потерпел второе поражение подряд. В турнирной таблице команда занимает 13 место. «Виктория» идет на девятой позиции.

Первая лига Украины. Группа Выбывание. 19 апреля

«Минай» – «Виктория» – 0:1

Гол: Бойко, 44.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча