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  4. Минай – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча
Украина. Первая лига
21 апреля 2025, 13:26 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:35
24
0

Минай – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча

Минай потерпел второе поражение подряд

21 апреля 2025, 13:26 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:35
24
0
Минай – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Минай

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Минай» – «Виктория». Хозяева проиграли со счетом 0:1. Это поражение стало для «Миная» первым домашним в 2025 году.

Судьбу матча решил единственный гол. На 44-й минуте полузащитник «Виктории» Максим Бойко принес победу своей команде.

«Минай» потерпел второе поражение подряд. В турнирной таблице команда занимает 13 место. «Виктория» идет на девятой позиции.

Первая лига Украины. Группа Выбывание. 19 апреля

«Минай» – «Виктория» – 0:1

Гол: Бойко, 44.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Минай Виктория Сумы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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