Минай – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча
Минай потерпел второе поражение подряд
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Минай» – «Виктория». Хозяева проиграли со счетом 0:1. Это поражение стало для «Миная» первым домашним в 2025 году.
Судьбу матча решил единственный гол. На 44-й минуте полузащитник «Виктории» Максим Бойко принес победу своей команде.
«Минай» потерпел второе поражение подряд. В турнирной таблице команда занимает 13 место. «Виктория» идет на девятой позиции.
Первая лига Украины. Группа Выбывание. 19 апреля
«Минай» – «Виктория» – 0:1
Гол: Бойко, 44.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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