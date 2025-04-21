Полузащитник Вереса рассказал, как забил случайный гол в ворота Черноморца
Виталий Дахновский рассказал о победе над одесситами
Программу очередного тура в УПЛ завершал поединок в Ровно, где «Верес» одержал волевую победу над «Черноморцем» – 2:1.
Автор победного гола полузащитник «Вереса» Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния.
«Первый тайм мы не можем записать себе в актив. И не потому, что пропустили быстрый гол. Просто банально не выполнили тренерскую установку и играли не так, как от нас требовали.
В перерыве в раздевалке не обошлось без серьезного мужского разговора и важно, что руководителю Олегу Шандруку удалось достучаться до нас. Во втором тайме мы уже действовали в привычной для себя манере: высоко встречали гостей, искали свободные зоны за спинами защитников. Добавил уверенности и быстрый гол Руслана Степанюка уже на 51-й минуте.
А вскоре после моего удара вратарь гостей еще раз вынужден был капитулировать. Хотя, если откровенно, то я делал фланговую передачу, но мяч по странной траектории залетел за воротник киперу. На эмоциях я снял футболку и сразу был наказан желтой карточкой. Однако ничего страшного, главное, что этот гол помог нам обогатиться ценными 3 очками и закрепиться в середине турнирной таблицы».
В текущем сезоне Виталий Дахновский провел в чемпионате 24 матча и стал автором 3 забитых мячей.
Ранее главный тренер ровенчан Олег Шандрук оценил итоговый результат игры «Верес» - «Черноморец».
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