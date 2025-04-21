Когда для лидерства в чемпионате Бразилии и бразильцев не нужно

После 5 сыгранных туров чемпионата Бразилии лидером соревнований является «Палмейрас», имея в своем активе 13 очков.

В пяти первых турах «Палмейрас» забил 7 голов.

Интересен тот факт, что все 7 голов были забиты не бразильскими игроками.

2 – Факундо Торрес (Уругвай)

2 – Хоакин Пикерес (Уругвай)

2 – Флако Лопес (Аргентина)

1 – Эмилиано Мартинес (Уругвай)