Бразилия21 апреля 2025, 12:39 | Обновлено 21 апреля 2025, 12:42
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Когда для лидерства в чемпионате Бразилии и бразильцев не нужно
Интересной статистикой отличился «Палмейрас» в первых пяти турах чемпионата
21 апреля 2025, 12:39 | Обновлено 21 апреля 2025, 12:42
275
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После 5 сыгранных туров чемпионата Бразилии лидером соревнований является «Палмейрас», имея в своем активе 13 очков.
В пяти первых турах «Палмейрас» забил 7 голов.
Интересен тот факт, что все 7 голов были забиты не бразильскими игроками.
2 – Факундо Торрес (Уругвай)
2 – Хоакин Пикерес (Уругвай)
2 – Флако Лопес (Аргентина)
1 – Эмилиано Мартинес (Уругвай)
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