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Бразилия
21 апреля 2025, 12:39 | Обновлено 21 апреля 2025, 12:42
275
0

Когда для лидерства в чемпионате Бразилии и бразильцев не нужно

Интересной статистикой отличился «Палмейрас» в первых пяти турах чемпионата

21 апреля 2025, 12:39 | Обновлено 21 апреля 2025, 12:42
275
0
Когда для лидерства в чемпионате Бразилии и бразильцев не нужно
Getty Images/Global Images Ukraine. Палмейрас

После 5 сыгранных туров чемпионата Бразилии лидером соревнований является «Палмейрас», имея в своем активе 13 очков.

В пяти первых турах «Палмейрас» забил 7 голов.

Интересен тот факт, что все 7 голов были забиты не бразильскими игроками.

2 – Факундо Торрес (Уругвай)
2 – Хоакин Пикерес (Уругвай)
2 – Флако Лопес (Аргентина)
1 – Эмилиано Мартинес (Уругвай)

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Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу статистика
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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