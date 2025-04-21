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  4. БИЛОВАР – о звезде Динамо: «После этого он изменился. Стал совсем другим»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 14:20 |
849
1

БИЛОВАР – о звезде Динамо: «После этого он изменился. Стал совсем другим»

Эдуардо Герреро начал дорабатывать после тренировок

21 апреля 2025, 14:20 |
849
1
БИЛОВАР – о звезде Динамо: «После этого он изменился. Стал совсем другим»
ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар

Центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар высказался о своем одноклубнике – панамском форварде Эдуардо Герреро:

«Герреро после кубковой игры с «Рухом», когда он сыграл первые свои 90 минут за последнее время – не могу сказать точно, сколько это месяцев, – где он, я считаю, отлично сыграл, после этого на каждой тренировке – это просто другой человек.

Насколько психология влияет на человека. Он в тренировках, он начал работать, дорабатывать. Это совсем другой футболист, можно сказать. Поймал волну уверенности».

Напомним, ранее Эдуардо Герреро скандально разошелся со своей девушкой Кристиной Крыжановской.

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Кристиан Биловар Эдуардо Герреро Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: YouTube
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Перець
ну поки що слабенько за 8  місяців  2 голи так собі статистика
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