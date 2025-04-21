БИЛОВАР – о звезде Динамо: «После этого он изменился. Стал совсем другим»
Эдуардо Герреро начал дорабатывать после тренировок
Центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар высказался о своем одноклубнике – панамском форварде Эдуардо Герреро:
«Герреро после кубковой игры с «Рухом», когда он сыграл первые свои 90 минут за последнее время – не могу сказать точно, сколько это месяцев, – где он, я считаю, отлично сыграл, после этого на каждой тренировке – это просто другой человек.
Насколько психология влияет на человека. Он в тренировках, он начал работать, дорабатывать. Это совсем другой футболист, можно сказать. Поймал волну уверенности».
Напомним, ранее Эдуардо Герреро скандально разошелся со своей девушкой Кристиной Крыжановской.
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