БИЛОВАР – о звезде Динамо: «После этого он изменился. Стал совсем другим»

Центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар высказался о своем одноклубнике – панамском форварде Эдуардо Герреро:

«Герреро после кубковой игры с «Рухом», когда он сыграл первые свои 90 минут за последнее время – не могу сказать точно, сколько это месяцев, – где он, я считаю, отлично сыграл, после этого на каждой тренировке – это просто другой человек.

Насколько психология влияет на человека. Он в тренировках, он начал работать, дорабатывать. Это совсем другой футболист, можно сказать. Поймал волну уверенности».

Напомним, ранее Эдуардо Герреро скандально разошелся со своей девушкой Кристиной Крыжановской.