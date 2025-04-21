ДАНИЛОВИЧ: «Поздравляю Элину. Ты – чемпионка, и тут больше нечего добавить»

Сербская теннисистка Ольга Данилович проиграла в финальном поединке турнира WTA 250 в Руане (Франция) первой ракетке Украины Элине Свитолиной.

На церемонии награждения Ольга обратилась к собравшимся и непосредственно к украинской теннисистке.

«Привет всем, прежде всего – всем счастливой Пасхи. Во-вторых, поздравляю Элину с отличным турниром. Ты – чемпионка, и тут больше нечего добавить.

Спасибо моей команде, этим двум парням в синих футболках. Спасибо вам за потрясающую неделю. Возможно, вы были бы довольны больше, если бы я сыграла немного лучше, но вы понимаете, о чем я (улыбается).

Я хотела бы поблагодарить спонсоров, судей и всех, кто организовывал турнир. Мы с моей командой получили удовольствие, и огромное спасибо за это.

И наконец, спасибо всем, кто пришел сюда. Посещаемость всегда была высокой, и я надеюсь, что мы еще увидимся. Спасибо вам всем и надеюсь, до скорой встречи», – сказала Данилович.