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  4. ДАНИЛОВИЧ: «Поздравляю Элину. Ты – чемпионка, и тут больше нечего добавить»
WTA
21 апреля 2025, 12:59 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:07
168
0

ДАНИЛОВИЧ: «Поздравляю Элину. Ты – чемпионка, и тут больше нечего добавить»

На церемонии награждения Ольга Данилович обратилась к собравшимся

21 апреля 2025, 12:59 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:07
168
0
ДАНИЛОВИЧ: «Поздравляю Элину. Ты – чемпионка, и тут больше нечего добавить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Данилович

Сербская теннисистка Ольга Данилович проиграла в финальном поединке турнира WTA 250 в Руане (Франция) первой ракетке Украины Элине Свитолиной.

На церемонии награждения Ольга обратилась к собравшимся и непосредственно к украинской теннисистке.

«Привет всем, прежде всего – всем счастливой Пасхи. Во-вторых, поздравляю Элину с отличным турниром. Ты – чемпионка, и тут больше нечего добавить.

Спасибо моей команде, этим двум парням в синих футболках. Спасибо вам за потрясающую неделю. Возможно, вы были бы довольны больше, если бы я сыграла немного лучше, но вы понимаете, о чем я (улыбается).

Я хотела бы поблагодарить спонсоров, судей и всех, кто организовывал турнир. Мы с моей командой получили удовольствие, и огромное спасибо за это.

И наконец, спасибо всем, кто пришел сюда. Посещаемость всегда была высокой, и я надеюсь, что мы еще увидимся. Спасибо вам всем и надеюсь, до скорой встречи», – сказала Данилович.

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WTA Руан Элина Свитолина Ольга Данилович
Вячеслав Кулаковский Источник
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