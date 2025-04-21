Бывший тренер Буковины умер за несколько дней до кубкового матча с Динамо

Бывший главный тренер черновицкой «Буковины» Николай Трубачев умер в возрасте 68 лет – об этом сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.

«19 апреля поступило печальное известие о смерти бывшего главного тренера «Буковины» Николая Трубачева... Он отошел в вечность на 68 году жизни после продолжительной болезни.

Николай Трубачев возглавлял черновицкую «Буковину» в первой части сезона 2009/10 и внес значительный вклад в получение нашей командой путевки в Первую лигу. Также Николай Иванович за свою тренерскую карьеру возглавлял харьковский «Арсенал» и клубы из Казахстана, Литвы, Латвии и Молдовы. В последнее время работал в Молдове. Похоронят Николая Трубачева в Киеве.

ФК «Буковина» выражает соболезнования семье и близким Николая Ивановича. Вечная память...», – сообщил клуб.

23 апреля «Буковина» сыграет матч 1/2 финала Кубка Украины против киевского «Динамо». Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове, поединок начнется в 16:00.