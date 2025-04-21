Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Буковины умер за несколько дней до кубкового матча с Динамо
Кубок Украины
21 апреля 2025, 12:33 |
972
0

Бывший тренер Буковины умер за несколько дней до кубкового матча с Динамо

Пресс-служба черновицкого клуба сообщила о смерти Николая Трубачева

21 апреля 2025, 12:33 |
972
0
Бывший тренер Буковины умер за несколько дней до кубкового матча с Динамо
ФК Буковина. Николай Трубачев

Бывший главный тренер черновицкой «Буковины» Николай Трубачев умер в возрасте 68 лет – об этом сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.

«19 апреля поступило печальное известие о смерти бывшего главного тренера «Буковины» Николая Трубачева... Он отошел в вечность на 68 году жизни после продолжительной болезни.

Николай Трубачев возглавлял черновицкую «Буковину» в первой части сезона 2009/10 и внес значительный вклад в получение нашей командой путевки в Первую лигу. Также Николай Иванович за свою тренерскую карьеру возглавлял харьковский «Арсенал» и клубы из Казахстана, Литвы, Латвии и Молдовы. В последнее время работал в Молдове. Похоронят Николая Трубачева в Киеве.

ФК «Буковина» выражает соболезнования семье и близким Николая Ивановича. Вечная память...», – сообщил клуб.

23 апреля «Буковина» сыграет матч 1/2 финала Кубка Украины против киевского «Динамо». Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове, поединок начнется в 16:00.

По теме:
Полесье – Шахтер. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Отменено проведение 4 матчей Серии А. Известна причина
Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо смерть
Николай Титюк Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21 апреля 2025, 10:25 17
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере

Алексей Сливченко – о том, как Марино Пушич превратился в тень португальского экс-коуча «горняков»

3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
Футбол | 20 апреля 2025, 17:38 1
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина

Ферран Торрес, Ансу Фати и Эктор Форт недовольны количеством игровой практики

Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского
Футбол | 21.04.2025, 10:32
Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского
Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского
Левандовски выбрал себе замену в Барселоне. Его не нужно покупать
Футбол | 21.04.2025, 12:35
Левандовски выбрал себе замену в Барселоне. Его не нужно покупать
Левандовски выбрал себе замену в Барселоне. Его не нужно покупать
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Бокс | 21.04.2025, 08:16
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 1
Футбол
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
21.04.2025, 07:51
Теннис
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00
Футбол
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 17
Бокс
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 16
Футбол
Экс-тренер сборной Украины по борьбе поехал работать в россию
Экс-тренер сборной Украины по борьбе поехал работать в россию
19.04.2025, 19:00 4
Другие виды
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем