Бывший тренер Буковины умер за несколько дней до кубкового матча с Динамо
Пресс-служба черновицкого клуба сообщила о смерти Николая Трубачева
Бывший главный тренер черновицкой «Буковины» Николай Трубачев умер в возрасте 68 лет – об этом сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.
«19 апреля поступило печальное известие о смерти бывшего главного тренера «Буковины» Николая Трубачева... Он отошел в вечность на 68 году жизни после продолжительной болезни.
Николай Трубачев возглавлял черновицкую «Буковину» в первой части сезона 2009/10 и внес значительный вклад в получение нашей командой путевки в Первую лигу. Также Николай Иванович за свою тренерскую карьеру возглавлял харьковский «Арсенал» и клубы из Казахстана, Литвы, Латвии и Молдовы. В последнее время работал в Молдове. Похоронят Николая Трубачева в Киеве.
ФК «Буковина» выражает соболезнования семье и близким Николая Ивановича. Вечная память...», – сообщил клуб.
23 апреля «Буковина» сыграет матч 1/2 финала Кубка Украины против киевского «Динамо». Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове, поединок начнется в 16:00.
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