Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь – 2:3. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги в субботу, 19 апреля, состоялся матч «Нива» Тернополь – «Феникс-Мариуполь». Гости одержали победу со счетом 3:2.

Хозяева забили первыми. На 21-й минуте счет в матче открыл Валентин Напуда.

Однако еще до перерыва «Феникс-Мариуполь» забил три мяча. Результативными действиями отметились Сергей Петько, Владислав Сидоренко и Руслан Буряк.

Вадим Сидун на 66-й минуте сократил разницу в счете. Но спасти матч хозяевам поля не удалось.

Первая лига Украины. Группа Выбывание. 19 апреля

«Нива» Тернополь – «Феникс-Мариуполь» – 2:3

Голы: Гапуда, 21, Сидун, 66 – Петько, 35, Сидоренко, 45, Буряк, 45+2.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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