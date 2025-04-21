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  4. Подолье – Кремень – 1:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
21 апреля 2025, 12:03 | Обновлено 21 апреля 2025, 12:09
45
0

Подолье – Кремень – 1:1. Видео голов и обзор матча

Оба мяча команды забили в первом тайме

21 апреля 2025, 12:03 | Обновлено 21 апреля 2025, 12:09
45
0
Подолье – Кремень – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Подолье

В группе «Выбывание» Первой лиги в субботу, 19 апреля, состоялся матч «Подолье» – «Кремень». Поединок завершился вничью 1:1.

«Подолье» открыло счет на 22-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Кухарук. «Кремень» отыгрался еще до перерыва, благодаря голу Андрея Колоскова.

На 85-й минуте «Кремень» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Владислав Молько. Однако воспользоваться численным преимуществом «Подолье» не смогло.

Первая лига Украины. Группа Выбывание. 19 апреля

«Подолье» – «Кремень» – 1:1

Голы: Кухарук, 22 – Колосков, 37.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Подолье Хмельницкий Кремень Кременчуг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Андрей Кухарук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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