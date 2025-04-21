Подолье – Кремень – 1:1. Видео голов и обзор матча
Оба мяча команды забили в первом тайме
В группе «Выбывание» Первой лиги в субботу, 19 апреля, состоялся матч «Подолье» – «Кремень». Поединок завершился вничью 1:1.
«Подолье» открыло счет на 22-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Кухарук. «Кремень» отыгрался еще до перерыва, благодаря голу Андрея Колоскова.
На 85-й минуте «Кремень» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Владислав Молько. Однако воспользоваться численным преимуществом «Подолье» не смогло.
Первая лига Украины. Группа Выбывание. 19 апреля
«Подолье» – «Кремень» – 1:1
Голы: Кухарук, 22 – Колосков, 37.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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